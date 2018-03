Buli buli hátán – mozdulj, Debrecen!

2018. március 23., péntek

19 óra: Kolorádó Buli: Ricsárd­gír / Csakneked­kislány / Flexible Juice – Nagyerdei Víztorony

Budapest legfiatalabb és egyetlen erdei fesztiválja, a Kolorádó egy estére meglátogatja Debrecent, hogy hozzon egy kis napsütést a havas márciusba! Velünk lesz a fesztivál bennszülöttjeinek is mondható Ricsárdgír zenekar és a Csaknekedkislány, a helyi erőt pedig a Flexible Juice képviseli majd. Az este során lehetőség lesz III. Kolorádó Fesztivál bérletet vásárolni, ráadásul csak most sátorjegyet is kaptok mellé ajándékba! És ez nem minden, a bérletvásárlók között ugyanis kisorsolunk plusz egy bérletet, szóval valaki dupla passzal távozik a Víztoronyból.

Fotó: Derencsényi István

De ne olyan sietősen, mert koncertek után a Kolorádó szervezői fognak DJ-zni hajnalig, miközben a Víztorony kávézójában sem ülünk majd csöndben: a Budabeats Records lemezbemutató turnéja keretében a pult mögé lép a Chillum Trio, Dj Gandharva és Von Yodi, valamint DRJ.

21 óra: Kowalsky meg a Vega koncert – Lovarda

15 év, 8 album, rengeteg koncert, videoklip és emlék – ünnepel a Kowalsky meg a Vega, és nem csak úgy ímmel-ámmal: idén dupla album, a 2018-at, a jubileum évét pedig Aréna koncerttel nyílt meg. Következő állomásuk a cívisváros, ahol pénteken várják a közönséget egy igazán sodró hangulatú koncerttel!

Fotó: Molnár Péter

A 2003-as Pimasz grimasz című első albumuk óta sok változáson ment keresztül a zenekar. A Kowalsky, Jimmy, More, Dani és Sóder alkotta jelenlegi felállás azonban erősebb, mint valaha. Legutóbbi nyolcadik lemezük, a Varázsszavak, négyszeres platina minősítést ért el néhány hónap alatt. Ami az immár tizenötödik évben is a bandát jellemzi, az közönségükkel való kapcsolata. Közvetlen dalszövegeik, emberközeli és egyben sodró hangulatú koncertjeik nyomán mára az ország egyik legnépszerűbb zenekarává váltak. „A dalaink a nagybetűs életről szólnak! Pontosan meg vannak fogalmazva azok az irányultságok, indíttatások, amikre mi gondolunk, hogy fontos, érdemes szót ejteni róla. Aki már ismeri a zenekart, az pontosan képbe van azzal, hogy mi „csak” az életről beszélünk.” – mondja Kowa. A csapat mottója is lehetne a 2010-ben megjelent Ötcsillagos című album, Ki van ez találva című dalának egy sora: „Mindennek oka van, ez Tökéletes világ!” A zenekar 2017-ben sem pihen meg, közelgő 15 éves jubileuma alkalmából dupla albumot ad ki, mely októberre várható és ahogy a korábbi lemezek, ez is a debreceni stúdióban készül.

2018. március 24., szombat

20 óra: Halott Pénz – Debreceni Főnix Csarnok

A fesztiválszínpadok és klubkoncertek után idén tavasszal mindössze három koncertet ad a zenekar, de megújult műsorral és nem akármilyen helyszíneken. Egy ezek közül a Debreceni Főnix Csarnok, ahol március 24-én, 20 órától lépnek fel.

Fotó: Matey István

A rajongók ezúttal új környezetben, fergetegesnek ígérkező show keretében találkozhatnak kedvenceikkel. A koncert a frontember elmondása szerint, az eddigi leglátványosabb színpadi produkciónak ígérkezik.

