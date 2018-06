Buli buli hátán: érdemes várni a hétvégét

2018. június 21., csütörtök

21 óra: Kovács Ágnes és barátai koncert

Helye: Incognito Club, Debrecen

Az alkalmi formációt a soul, blues és funky zene közös szeretete hozta össze.

Tagok:

Kovács Ágnes (ének)

Varga Péter Tamás (gitár)

Kupás Zoltán (basszusgitár)

Bartha Levente (dob)

2018. június 22., péntek

18. Jazz-blues jamboree és sörnap

Hajdúböszörmény, Bocskai tér

17 óra: Retronome

20 óra 30: Republic

23 óra: Aznaposok

Június 21. és 23. között várnak minden érdeklődőt az ingyenes szabadtéri fesztiválon. A programok mellett igényes gasztronómiai különlegességek (sörben pácolt sült csülök, grillételek), gazdag nemzetközi sörkínálat, fröccsház és pálinkaház várja az érdeklődőket.

Az Aznaposok zenekar egy hölgy és négy férfi taggal büszkélkedhet. Részben feldolgozásokat és részben saját dalokat játszanak könnyedebb pop-rock stílusban. Van egy Tarantino filmzenéket tartalmazó műsoruk is.

A Retronome zenekarról:

„A zenekar 2006 őszén alakult és a bluesrock stílusirányzatot képviseljük. Elsősorban feldolgozásokat játszunk a 70-es 80-as évek magyar bluesrock zenészeitől, de ezek mellet folyamatosan íródnak saját számaink is, amiket a koncertjeinken be szoktuk építeni a műsorunkba, illetve egy-két külföldi feldolgozást is játszunk. Hobo blues band, Deák Bill Gyula, Beatrice, P.box számok mellet fő iránymutatója a zenénknek a Radics Béla féle Tűzkerék és Taurus xt zenekarok számai.

A hivatalos Radics Béla emléktársaság is jegyzi a zenekarunk nevét besorolván neves előadók közé, akik tovább viszik a magyar Jimi Hendrix munkásságát. A banda fiatal kora ellenére elég sok fellépésen van túl, számtalan motoros találkozón és fesztiválon játszottunk már és ezeken kívül különböző zenés szórakozóhelyen és jótékonysági koncerten vettünk részt, többnyire a megyében.

Tagok:

Abuczki Norbert (szólógitár)

Réti Tibor (ének)

Dobó Norbert (gitár, ének)

Hartyányi Péter (basszusgitár, vokál)

Burzán János (herfli, vokál)

Kovács Géza (dobok)

20 óra 30: Matchboys – oldschool rock’n’roll koncert

Vendég: Rusty Z

Helye:

Szoboszlói Muzikális Klub, Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Szilfákalja u. 2.

A belépés ingyenes!

2018. június 23., szombat

19 óra 30: Korpás Éva és zenekara

Műsor: Régen volt, soká lesz – autentikus népzene a Kárpát-medence magyar lakta vidékeiről Korpás Éva és zenekara tolmácsolásában.

Tagok:

Csernók Klára (hegedű)

Papp Endre (brácsa)

Kuti Sándor (cimbalom)

Bognár András (nagybőgő)

Helye:

Nagyerdei Víztorony

20 óra: Éva Presszó @ Múzeumok Éjszakája Debrecen

Helye: Déri tér

Kik ők? Vigh Évi, Vincze Krisztián, Pesti Viki, Urhegyi Pál, Takács Richárd, plusz Jónás Péter (szövegek).

Művészet és játék az utcán, udvaron: elkezdődött a PAD Utcafesztivál Debrecen - PAD 2. Picnic and Art címmel zajlik háromnapos művészeti fesztivál Debrecenben, a Batthyány utcai b24 Galériában. Az első napon, szerdán többek között az Ákom-Bákom Bábcsoport utcaszínháza szórakoztatta a látogatókat, akiknek tárlatvezetéssel is kedveskedtek a házigazdák. Este pedig ko...

Szent Iván éjjelén minden megtörténhet - pláne Debrecenben! Debrecen - Tér és idő sűrűsödik szombaton a Múzeumok Éjszakáján. Gyanútlanul belépünk a Déri Múzeum Kupolájába és Skandinávia római vaskorának mocsaras csatamezején találhatjuk magunkat. A legelső viking lándzsája elől kell elhajolnunk hirtelen. Menekülőre fogva, lesietünk a lépcsőn, és talán egy...

