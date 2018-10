Budapest Music Expo – Tárlat nyílt hazai gitárosok hangszereiből

“Magyarországon ilyen tárlat még nem volt, a gyűjtemény tisztelgés nagyszerű élő zenészeink előtt. A kiállításnak a következő években folytatása lesz, és más hangszeres kollégákat is felkérünk arra, hozzák el az expóra, amin játszanak” – mondta Andrásik Remo, a Budapest Music Expo főszervezője a megnyitón.

A Magyar Gitárosok Falán látható mások mellett Mohai Tamás (Faxni, Magyar Atom) Ibanez Artist AR 300 AV-je, Madarász Gábor (Ákos, Hobo) Ibanez Universe uv 7mc-je, Szigeti Ferenc (Karthago) Framus 12 húros akusztikus hangszere, László Attila Gibson L5-öse, Petruska András Furch OM-24-ese, Felkai Miklós Flying V-je, Alapi István (Edda) Framus Diablo Progressive X-e, Sidlovics Gábor (Tankcsapda) Scheckter Solo II-je. Minden gitárhoz tartozik egy leírás arról, kié, honnan származik, mikor használták.

Az eseményen jelen volt Karácsony János, aki elmesélte, hogy 1974-ben egy debreceni hangszerkészítőtől kapta SG Copy gitárját, amely azóta végigkísérte a pályáján, ezen játszott valamennyi LGT-lemezen, valamint koncerteken világszerte, Tokiótól Londonon át Havannáig. “Mindig ez volt az első számú gitárom, manapság is fellépek vele”.

Tátrai Tibor húsz éve készült, neki gyártott legendás piros Stratocaster gitárjáról beszélt, amelyet szintén a mai napig használ.

“Mindenféle gitáron játszottam korábban és volt egy elképzelésem egy hangszerről, amelyet végül Bíró Ádám készített el nekem. Kimentünk a frankfurti hangszerkiállításra, ott szedtük össze az alkatrészeket hozzá. Nagyon erősen pengetem a gitárt, sok hangszer egyszerűen csörög a kezemben. Ez egy fekvéssel lejjebb szól, és ha belenyúlok, akkor is szép éles, fényes hangja van. Az anyaga is strapabírásra van kiképezve, a nyaka tíz részből áll, de amúgy is nagyon tömör és masszív. Nagyon fontos volt ez a gitár a koncertjeimen, miközben a stúdióban sokáig használtam egy Gibson L5-öset is, később meg Les Pault” – mondta Tátrai Tibor az MTI-nek.

A fiatalabb generáció képviseletében Füstös Bálint, a Margaret Island gitárosa azt idézte fel, hogy 15 évesen egy balatonboglári zenei tehetségkutatón különdíjként nyerte Fender Telecasterét, ami azóta is az első számú hangszere.

A vasárnapig tartó, ingyenes Budapest Music Expón a Hungexpón 18 ezer négyzetméteren 82 kiállító több ezer hangszerét lehet szabadon kipróbálni. Az érdeklődőket számos koncert, bemutató, szakmai kurzus várja.

– MTI –

