Budapest- és vidékország

A hazai cégstruktúra eddig is feltűnően fővároscentrikus volt, a cégalapítások alapján pedig továbbra sincs veszélyben Budapest szerepe. Ezen a tendencián az elmúlt években a vidékre irányuló európai uniós pénzek sem sokat segítettek.

Az átlag alatt

„Már a cégek számát tekintve is egyre inkább fejnehéznek látszik Magyarország. Jelenleg is Budapesten található a hazai cégek 41 százaléka, de az új alapításúak tekintetében már 46 százaléknál jár az arány” – mondta a jelenség kapcsán Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. Az EU felzárkóztatási irányelvei alapján az uniós átlagnál fejletlenebb régiókat kiemelt támogatás illeti meg. Mivel idehaza Közép-Magyarországot leszámítva minden régió az uniós átlag alatti fejlettségű, ezért az uniós támogatások jelentős részben vidéken landolnak, de a cégalapítási számokon ez kevéssé látszik. Cirka 23 ezer céget alapítottak idén hazai vállalkozók, ebből több mint tízezret Budapesten, ezzel a főváros szerepe tovább erősödött. „Vélhetően a magasabb jövedelmi viszonyok a lakosság és a vállalkozók is egyre szélesebb rétegét vonzzák a főváros környékére, továbbá Magyarország viszonylag kis mérete is a központi erősödés irányába hat. Budapesten az egy lakosra jutó cégalapítás több mint háromszoros az ország többi részéhez képest” – fogalmazott a szakértő.

Van mit behozni

Érdekes módon Budapesten kívül még Nógrád megye mutat kiemeltebb cégalapítási tendenciát, de a megyének van is mit behoznia, hiszen a nógrádi cégek száma a teljes hazai cégbázis egy százalékát sem érik el jelenleg. A cégalapítási számoknál ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a hazai cégek várható élettartama nem túl magas. Bár a felszámolási arányok javulóban vannak a néhány évvel ezelőtti értékekhez képest, a magas cégalapítási számok mellett mindig meg kell említeni a törlések magas számát is. Sajnos Magyarországon a cégalapítás nem feltétlen jelent örömhírt mindenkinek, és az alapítások nincsenek egyenes arányban a gazdasági fejlődéssel.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA