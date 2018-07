Bronzkori kerámia – inspiráló múlt, reményteli jövő

Az öt európai ország nyolc intézménye között a Déri Múzeum is részt vesz a CRAFTER (Crafting Europe in the Bronze Age and Today) programban. Ennek célja, hogy az európai bronzkori kerámiaművességből nyert inspirációkkal segítse a modern kori kézművesség újjáélesztését – közölte az intézmény pénteken.

A több mint harminc millió forint költségvetésű projekt július 1-jén kezdődött a spanyolországi La Bastida régészeti lelőhely Baráti Köre (ASBA, Totana) vezetésével.

Filmen rögzítik a munkát

A CRAFTER a Barcelonai Autonóm Egyetem és Mula város önkormányzata (Spanyolország), az EXARC (Hollandia), a Hallei Őstörténeti Múzeum (Németország), a Paraćini Városi Múzeum (Szerbia) és a debreceni Déri Múzeum, valamint a budapesti MTA BTK Régészeti Intézet részvételével zajlik másfél éven át, 2019 végéig.

Fotó: Magánarchívum

Elsőként a résztvevő országok kulturális örökséggel foglalkozó szakemberei és a helyi kézművesek, alkotók cserélnek tapasztalatot a témával kapcsolatban 2018 őszén az Európai Kulturális Örökség Évében. Ezt követően spanyol, német, magyar és szerb keramikus mesterek újra alkotják a bronzkori Európa kiemelkedő régészeti kultúráinak (El Argar, Délkelet-Spanyolország; Únětice/Aunjetitz, Közép-Európa; Füzesabony, Kelet-Magyarország; Vatin/Vattina, Észak-Szerbia) legszebb kerámia edényeit. Erről a folyamatról négy dokumentumfilm készül, bemutatva az őskori kerámiaművesség örökségét, és a mai kézművesség hagyományait. A program negyedik fő célkitűzése 2019 végén valósul meg, amikor négy helyszínen (Spanyolország, Németország, Magyarország, Szerbia) párhuzamosan megrendezett eseményeken a nagyközönség elé tárják az edénymásolatokat, a dokumentumfilmeket, és a régészeti hátteret bemutató kiállításokat.

Új teret a múltmásolatoknak

Mindezek mellett a projekt szervezői szeretnék, hogy a keramikusok az együttműködés folyamatában szerzett tapasztalataikat tovább vinnék és hasznosítanák saját későbbi munkáikban. A CRAFTER támogatja a fenntartható turizmust a kulturális örökség értékeinek megőrzésével, továbbadásával és innovatív megoldási javaslatokkal. Ezért a végső célkitűzés, hogy a kerámia reprodukciókat a múzeumok és az online boltok számára elérhetővé tegyék, új teret, piacot nyitva ezen alkotások számára.

HBN

A CRAFTER projekt magyarországi résztvevői a debreceni Déri Múzeum munkatársai (Dani János, Priskin Anna, Szeverényi Vajk) és az MTA BTK Régészeti Intézet és a Lendület Mobilitás Kutatócsoport munkatársai (Gucsi László, Kiss Viktória, Kulcsár Gabriella).

A projekt hírei folyamatosan nyomon követhetőek lesznek a fenti intézmények honlapjain.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA