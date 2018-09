Brexit/EU-csúcs – Gyengül a font a brit kormányfő kijelentésére

Theresa May nyilatkozata előtt a font 1,3148 dollárt ért, mintegy 50 perccel később, 15.55 perckor pedig már csak 1,3069 dollárt.

A font egyébként reggel óta kis mértékben folyamatosan gyengült, a napot 1,3273 dolláron kezdte.

A font gyengült egyebek között a forinthoz képest is, hajnalban 364,45 forintot, röviddel 16 óra előtt 360,40 forintot ért egy font.

Theresa May kifogása szerint az Európai Unió nem adott magyarázatot arra, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről folyó tárgyalásokon beterjesztett, ám a salzburgi informális EU-csúcson elvetett brit javaslatcsomag miért ásná alá az EU egységes belső piacát.

A brit kormányfő szerint Donald Tusk, a tagországok állam- és kormányfői alkotta Európai Tanács elnöke azzal utasította el a brit javaslatokat, hogy azok érvényesítése aláásná az Európai Unió egységes belső piacát.

May szerint ugyanakkor Tusk nem adott részletes magyarázatot arra, hogy ez miért lenne így, és nem is tett ellenjavaslatot, “így most patthelyzetbe kerültünk”.

– MTI –

