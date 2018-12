Brexit – Theresa May: nem várok azonnali áttörést

Csütörtökön kiderült az is, hogy a londoni parlament az idén már nem szavaz az EU-val elért Brexit-megállapodásról, amelyről az eredeti terveknek megfelelően kedden kellett volna voksolni az alsóházban.

May hétfő este jelentette be, hogy a megállapodást nem terjeszti szavazásra, mivel az egyezményt a képviselők “mélységes aggályai miatt” az alsóház “jelentős többséggel” elutasítaná.

A kormányfő nem jelölt ki új időpontot a szavazásra, és a voksolás az egy hét múlva kezdődő karácsonyi parlamenti szünet előtti utolsó ülésnapok csütörtökön ismertetett programjában sem szerepel.

Andrea Leadsom, az alsóház vezetője – aki e minőségében a Konzervatív Párt frakciójának vezetőjéhez hasonlatos tisztségű, az alsóházi ügymenet irányításáért felelős magas rangú kabinettag – a csütörtöki ülésen ugyanakkor kijelentette, hogy a megállapodás elfogadására törvényben megszabott január 21-i határidő előtt az alsóház elé kerül a Brexit-feltételekről szóló 585 oldalas egyezmény.

Leadsom közölte: a kormány “teljesen bizonyos” abban, hogy a megállapodás vitája és a szavazás is lezajlik január 21-ig.

Az alsóháznak eredetileg öt, egyenként nyolcórás vitanap után kellett volna kedd este voksolnia, de a szavazás elhalasztásának bejelentése után a vitasorozat félbeszakadt.

Andrea Leadsom nem tette egyértelművé csütörtöki nyilatkozatában, hogy az alsóház a félbeszakadt vitát folytathatja-e, vagy elölről kezdődik a megállapodásról szóló vita.

A Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora és a legnagyobb északír britpárti erő, a szintén rendkívül EU-szkeptikus irányvonalú – a kisebbségben kormányzó konzervatívokat kívülről támogató – Demokratikus Unionista Párt (DUP) súlyosan bírálja a kilépési megállapodásban foglalt tartalékmegoldást, amely közös vámuniós szabályozással kerülné el az ír-északír határon hosszú évek óta nem létező vámellenőrzés visszaállítását, abban az esetben, ha a brit kilépés után tervezett átmeneti időszak végéig nem lépne életbe az Egyesült Királyság és az EU között olyan átfogó kétoldalú kereskedelmi megállapodás, amely e mechanizmus alkalmazását önmagában szükségtelenné teszi.

A konzervatív Brexit-tábor és a DUP-frakció azzal az érvvel veti el a megállapodás elfogadását, hogy a tartalékmegoldás alkalmazása esetén az Egyesült Királyság véglegesen “beragadhat” egy vámuniós mechanizmusba az EU-val, mivel a mechanizmus alkalmazásának nincs időtartambeli korlátja.

Theresa May ellen a megállapodást ellenző konzervatív képviselők bizalmatlansági indítványt is kezdeményeztek, de a kormányfő a szerda esti bizalmi szavazást megnyerte.

May az EU-csúcs helyszínén, a BBC-nek nyilatkozva csütörtökön kijelentette: a tartalékmegoldással kapcsolatos problémák ügyében nem vár ugyan azonnali áttörést, de igyekszik jogi és politikai biztosítékokat kapni az uniós vezetőktől arra, hogy a mechanizmust, ha egyáltalán szükség lesz rá, csak átmeneti ideig lehessen alkalmazni.

Theresa May személyesen is megerősítette, hogy a 2022-ben esedékes következő brit parlamenti választások kampányát már nem ő vívja meg a Konzervatív Párt élén. Kijelentette: szerette volna ő vezetni a pártot a következő választásokon, de helyénvalónak tartja azt is, ha a Konzervatív Párt más vezetővel kíván nekivágni a választási küzdelemnek.

May az előző esti bizalmi szavazás előtt tartott tory frakcióülésen is jelezte, hogy távozik a párt éléről a választásokig, de ennek időpontját nem jelölte meg, és csütörtöki nyilatkozatában sem volt hajlandó utalást tenni arra, hogy meddig maradna a Konzervatív Párt élén.

– MTI –

