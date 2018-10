Brexit – Theresa May: nem lesz olyan megállapodás, amely határt emel Észak-Írország és Nagy-Britannia közé

A keddi zárt kabinetülésen – amelyről délután a Downing Street szóvivője adott rövid tájékoztatást – mindenekelőtt arról volt szó, hogy May milyen álláspontot képviseljen az Európai Unió szerdán kezdődő csúcstalálkozóján a Brexit-tárgyalások ügyében.

A kormányfői hivatal beszámolója szerint Theresa May kijelentette azt is, hogy nem fogad el olyan megállapodást sem, amely meghatározatlan időre vámunióban tartaná az Egyesült Királyságot az EU-val.

A szóvivő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormány tagjai nem döntéshozó, hanem tanácskozó jellegű megbeszélést tartottak.

Donald Tusk, az uniós állam-, illetve kormányfők alkotta Európai Tanács elnöke a keddi londoni kabinetüléssel egy időben kijelentette: a szerdán kezdődő EU-csúcson megkérdezi majd a brit miniszterelnököt, hogy vannak-e konkrét javaslatai a Brexit-tárgyalásokon kialakult patthelyzet feloldására. Tusk hozzátette: az áttörés eléréséhez “újabb tények” megismerésére lenne szükség.

Erre reagálva a Downing Street szóvivője kedd délutáni tájékoztatóján csak annyit mondott, hogy Theresa May minden szükséges információt elmondott előző napi alsóházi beszámolójában.

A konzervatív párti brit miniszterelnök a brit parlament alsó kamarájának képviselői előtt tartott hétfői felszólalásában kijelentette: a brit kormány változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy bármiféle jövőbeni közös vámjogi megállapodás az Európai Unióval csakis ideiglenes pótmegoldás lehet, és csak abban az esetben léphet életbe, ha a brit EU-tagság megszűnése után tervezett átmeneti időszak végéig nem sikerülne kidolgozni egy olyan átfogó gazdasági együttműködési keretrendszert, amely Észak-Írország sajátos problémáira is megoldást kínál.

May a parlamenti felszólalásban is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság nem fog “véglegesen megrekedni” egy olyan egységes vámtérségben, amely nem teszi lehetővé, hogy saját jogán kereskedelmi megállapodásokat kössön más országokkal.

A Brexit-tárgyalások legsarkalatosabb megoldatlan kérdése az Ír Köztársaság és Észak-Írország határának majdani ellenőrzése.

A Brexit után ez a 499 kilométeres határszakasz az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatárává válik, mivel London ki akar lépni az EU vámuniójából is.

Az Európai Bizottság néhány hónapja előterjesztett javaslata értelmében úgy lehetne elkerülni a

hosszú évek óta nem létező fizikai határellenőrzés visszaállítását, hogy – amíg nem születik egyéb megoldás – az ír sziget egésze “közös szabályozási térséggé” alakulna át.

Ezt azonban a brit kormány elutasítja, azzal az érvvel, hogy így Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi része közé emelkedne vámhatár, és ez az Egyesült Királyság területi és gazdasági integritását csorbítaná.

A brit kormány nyáron kidolgozott alternatív javaslatcsomagja ehelyett közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabálygyűjtemény kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, olyan módon, mintha az Egyesült Királyság egésze és az Európai Unió “kombinált vámtérséget” alkotna.

Ezt viszont egyelőre az Európai Unió nem fogadja el jelenlegi formájában, azzal érvvel, hogy a London által javasolt közös vámtérség részleges mivolta az EU egységes piacának és vámuniójának integritását kezdené ki.

A brit javaslatcsomagban foglalt partnerségi viszonyt ugyanakkor a Konzervatív Párt frakciójának keményvonalas Brexit-tábora is elveti, mivel túlságosan szorosnak tartja, és kifogásolja azt is, hogy az indítvány nem tartalmaz határidőt e vámpartnerség megszüntetésére.

Theresa May kabinetjének keddi ülését azért is övezte kiemelt figyelem, mert előzőleg több Brexit-párti kormánytag különtanácskozást tartott, és olyan hírek terjedtek el, hogy némelyikük lemondását fontolgatja, ha az ülésen nem sikerül Mayt irányváltásra rábírni. Végül azonban ilyen bejelentés nem történt, és a Downing Street szóvivője is elsősorban az ilyen döntések elmaradására utalt, amikor kiemelte, hogy nem döntéshozó, hanem tanácskozó jellegű ülésről volt szó.

– MTI –

