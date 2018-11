Brexit – Szakértő: új választás vagy népszavazás jöhet Nagy-Britanniában

A megállapodásról várhatóan előbb az EU-ban döntenek, aztán decemberben a brit alsóházban is, ám most úgy látszik, nem biztos, hogy meglesz az elfogadásához szükséges többség. Abban az esetben pedig nem lesz egyértelmű felhatalmazása a brit kormánytöbbségnek, “vissza kell fordulni a néphez”, sor kerülhet előre hozott választásra, vagy akár népszavazásra – fejtegette a szakember.

Hozzátette: kétséges, hogy egy másfél éven keresztül tárgyalt megállapodásnál miként lehet jobbat kialkudni.

Az elfogadásra váró megállapodás elsősorban az EU-nak kedvező, Nagy-Britannia lényegében úgy marad a közösségben, hogy jogosítványait elveszti, kötelezettségei viszont fennmaradnak. Például az adózás, vagy a környezetvédelem terén sem engedhet az uniós rendelkezésekből, sőt, azokat a jövőben elfogadandó uniós szabályokat is át kell ültetnie belső jogba, amelyek megalkotásában már nem is vehet részt. Ez az átmeneti időszak pedig sok évig is eltarthat – vélekedett Gálik Zoltán.

– MTI –

