Brexit – Szakértő: Theresa May megbuktatása nem segít

Hozzátette: 2019. március 30-án az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót, a szűk időkeret miatt kevés lehetőség maradt a feltételek megváltoztatására.

Elmondta: Theresa May miniszterelnök ellen a kormányzó brit Konzervatív Párt alsóházi frakciója kezdeményezett bizalmatlansági szavazást, mert elégedetlenek voltak a Brexit feltételrendszerét tartalmazó megállapodással.

Kiemelte: a brit miniszterelnök jelenleg azt szeretné elérni, hogy a megállapodáshoz csatoljanak egy jegyzőkönyvet, amelyben érzékeltetnék, hogy a védőhálót, amely Észak-Írországot kötné az európai integrációhoz, évente felülvizsgálná az Európai Parlament és a brit parlament.

A bizalmatlansági indítványt a 315 fős frakció egyszerű többségének, vagyis legalább 158 tory képviselőnek támogatnia kellene ahhoz, hogy Theresa May távozzon a párt éléről és így a kormányfői tisztségből is. Ebben az esetben May az utódválasztási versenyben nem indulhatna, bár az utód megválasztásáig ügyvezető minőségben a kormányfői tisztségben maradhat.

– MTI –

