Brexit – Szakértő: számos új forgatókönyvet hozhat az alsóházi szavazás eredménye

A szakértő szerint nagyon gyorsan történnek majd az események attól függően, hogy hányan utasítják el a javaslatot, amelynek leszavazása esetén a Munkáspárt valószínűleg bizalmatlansági indítványt ad be a kormány ellen. A nap folyamán Theresa May miniszterelnök feltehetően néhány módosító indítványt is megpróbál átvinni, amivel azt szeretné elérni, hogy a 2020 decemberéig tartó átmeneti észak-írországi védőháló még inkább ellenőrizhető legyen a brit parlament által – fűzte hozzá.

Elmondta: egyes híradások szerint az ellenzéki képviselők arra készülnek, hogy amennyiben az alsóház leszavazza a Brexit-megállapodást, olyan javaslatot terjesztenek elő, amely megakadályozná a megállapodás nélküli kilépést.

– MTI –

