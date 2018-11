Brexit – Kutatóintézetek: a rendezett Brexit is jelentős növekedési áldozattal jár

A patinás londoni közgazdasági egyetem, a London School of Economics gazdaságkutató intézete (Centre for Economic Performance, CEP), a King’s College London egyetem és az Institute for Fiscal Studies (IFS) pénzügyi kutatóműhely kedden ismertetett, különböző forgatókönyveket modellező elemzése arra jut, hogy rendezett körülmények között végbemenő Brexit esetén az egy főre számolt brit hazai össztermék (GDP) értéke a következő évtizedben 1,9 százalék és 5,5 százalék közötti mértékben marad el attól a szinttől, amelyet a brit gazdaság ebben az időtávlatban elérhetne, ha Nagy-Britannia az EU tagja maradna.

A három intézmény közös tanulmánya szerint a számítások azt mutatják, hogy ha nem lép életbe a Brexit feltételrendszeréről kidolgozott megállapodás, amelyet a soron kívül összehívott hétvégi brüsszeli EU-csúcson írtak alá, a fejenkénti brit hazai össztermék a vizsgált 2020-2030-as időszak végére 3,5-8,7 százalékkal lenne alacsonyabb a további brit EU-tagság esetén addigra elérhető értéknél.

A modellszámítások eredményei közötti jelentős szélsőérték-különbségeket a tanulmány szerzői szerint a további Brexit-folyamatot övező rendkívül nagy bizonytalanságok okozzák.

Az elemzést összeállító szakértők hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a GDP-érték alig 0,4 százalékával lenne egyenlő az a távlati megtakarítás, amelyet a brit költségvetés a nettó uniós költségvetési hozzájárulások leállításával ebben az időszakban elérhet.

A tanulmány szerint Írország, amelynek Nagy-Britannia messze a legnagyobb egyedi kereskedelmi partnere, a brit gazdasághoz mérhető GDP-veszteséggel lesz kénytelen szembenézni a vizsgált egy évtizedes időszakban, de a Brexit által a többi EU-gazdaságban okozott növekedési kiesés a Nagy-Britanniában várható kár tizedét sem éri el ugyanebben az időtávlatban.

Az elemzésben szereplő grafikus kimutatás szerint a magyar gazdaságban a rendezett Brexit a 2030-ig terjedő tíz évben hozzávetőleg 0,25 százalékos, a megállapodás nélküli brit kilépés nem egészen 0,5 százalékos halmozott GDP-veszteséget okozna ahhoz a szinthez képest, amelyet Magyarország a további brit EU-tagság esetén a vizsgált időszak végére elérhetne.

Egy napon belül ez a második olyan átfogó elemzés, amely súlyos növekedési áldozatot valószínűsít a brit gazdaságban a Brexit következményeként.

A National Institute of Economic and Social Research (NIESR) nevű tekintélyes londoni gazdasági-társadalmi kutatóközpont előző nap közzétett modellszámításai szerint a brit hazai össztermék 2030-ra rendezett Brexit esetén is 3,9 százalékkal lesz alacsonyabb a további brit EU-tagság esetén addig elérhető értéknél.

A NIESR szakértői hangsúlyozták: ez nominálértéken számolva 100 milliárd fontos (csaknem 37 ezer milliárd forintos) halmozott gazdasági veszteséget jelent, vagyis a Brexit hozzávetőleg akkora kárt okoz a brit gazdaságnak, mintha az egész walesi gazdaság termelési értéke elveszne ebben az időszakban.

Az intézet számításai szerint a megállapodás nélküli brit kilépés halmozott GDP-vesztesége 2030-ra elérné a 140 milliárd fontot (több mint 51 ezer milliárd forint), vagyis ebben az esetben a brit hazai össztermék 5,5 százalékkal maradna el a folytatódó uniós tagság esetén elérhető értéktől.

A NIESR kimutatása alapján mindez 1090, illetve 1330 fonttal (400-485 ezer forinttal) csökkentené az egy főre jutó éves GDP-értéket Nagy-Britanniában a következő egy évtizedben.

A skót kormány kedden közzétett új gazdasági hatástanulmánya szerint a Brexit miatt az egy főre jutó éves GDP-érték Skóciában 2030-ra 1600 fonttal (590 ezer forinttal) lesz alacsonyabb a további EU-tagsággal elérhető szintnél.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök a jelentést kommentálva kijelentette: ez is mutatja, hogy minden korábbinál erőteljesebb érvek szólnak Skócia függetlenné válása mellett.

– MTI –

