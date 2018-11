Brexit – Brit sajtó: hátramenetbe kapcsolt az európai integráció folyamata

A londoni üzleti napilap szerint Nagy-Britannia kilépése sokkhatásként éri majd az uniós rendszert, de a La Manche-csatorna túlpartján valójában nem keltett meglepetést. Nagy-Britannia mindig is vegyes érzelmekkel viszonyult szomszédaihoz egészen azóta, hogy Winston Churchill meghirdette az Európai Egyesült Államok ideáját, amely a német-francia megbékélésre alapult volna, de úgy, hogy Nagy-Britannia az oldalvonalon marad.

A vegyes brit érzelmekhez egyaránt hozzájárult Nagy-Britannia földrajzi helyzete, a II. világháborúban mutatott ellenállása, és az a hosszú hagyományokra visszanyúló felfogás, hogy a brit stratégiai és gazdasági érdekek globálisak, nem korlátozódnak Európára. A brit politikai elitek soha nem tartották sajátjuknak az Európai Unió politikai ideáját – áll a Financial Times írásában.

A The Times című konzervatív brit napilap hétfői értékelésében a mára kialakult brit belpolitikai helyzet “iróniában dúskáló” mivoltát emelte ki.

A lap szerkesztőségi cikke szerint a Theresa May miniszterelnök által elért kilépési egyezmény legfőbb hívei azok a kormánytagok, akik korában a bennmaradást pártolták, a Brexit-tábor számos prominens hangadója viszont úgy tartja, hogy a megállapodás rosszabb, mintha Nagy-Britannia az EU tagja maradna.

Azok a Brexit-pártiak, akik körömszakadtáig harcoltak annak megakadályozásáért, hogy a kilépés feltételrendszeréről a parlament érdemben szavazhasson, most e szavazást kívánják kihasználni a megállapodás megtorpedózására. Theresa May pedig, aki korábban rendre azt hangoztatta, hogy a rossz megállapodásnál az is jobb, ha nem születik megállapodás a kilépés feltételeiről, most az általa elért “rossz megállapodást” tartja jobbnak a megállapodás nélküli Brexitnél – áll a The Times írásában.

A lap szerint ugyanakkor a kormányfőnek igaza van, amikor azt mondja, hogy az elért megállapodásnak csak két lehetséges alternatívája van: a megállapodás nélküli kilépés, vagy az, hogy nem is lesz Brexit.

– MTI –

