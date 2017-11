Brazil szamba a Forma-1-ben: Hamilton már világbajnokként indul

Egy visszatérő, de mégis új pálya után a száguldó cirkusz egy tradicionális helyszínre érkezik meg a hétvégén – tájékoztatott róla az Amber PR. Nem utaznak messze a csapatok, hiszen Mexikóból ruccannak át a Brazil Forma–1-es Nagydíj helyszínére, Sao Paulóba. A világbajnoki címek sorsa eldőlt, így már csak a maradék helyekért folyhat küzdelem ezen a mindenki által nagyon kedvelt brazil pályán.

Az elmúlt szezonok lezáró futamai a Mercedes és pilótái sikereiről szóltak, s ez idén sem volt másként. Míg tavaly Nico Rosberg győzelmeitől volt hangos az F–1, addig idén Lewis Hamilton került rivaldafénybe. Igaz, ez a fény a szezon második felétől, az Olasz Nagydíjtól kezdve esett a brit pilótára. A szezon elején még Sebastian Vettel, a Ferrari kiválósága vakított el mindenkit és már-már azt hihettük, hogy idén a Mercedes hegemóniája megszakad. A pirosak eredményessége azonban kifulladt a nyári szünettel együtt.

Négyszeres bajnok

A Mercedes még az USA Nagydíjon, Lewis Hamilton pedig egy hétre rá, Mexikóban lett négyszeres világbajnok. A brit minden bizonnyal nem egy kilencedik hellyel szeretett volna ünnepelni, de ezúttal csak az jutott neki Mexikóvárosban.

2016-ban éppen ő nyerte a borzalmas időjárási körülmények között rendezett Brazil Nagydíjat. Akkor ezzel az elsőséggel megakadályozta legnagyobb riválisát, saját csapattársát, Nico Rosberget abban, hogy Dél-Amerikában megszerezze első egyéni világbajnoki címét. Rosberg csak második lett, így Abu-Dzabiig várnia kellett a dicsőségre a német autóversenyzőnek. A bronzérmes helyet Sao Paulóban a brillírozó Max Verstappen szerezte meg.

Zord idő volt tavaly

Az időjárás sokszor megkeverte a lapokat a Brazil Nagydíjak történetében. Míg tavalyelőtt tiszta, száraz időjárás fogadta a mezőnyt, addig 2016-ban égszakadás-földindulásban volt része a mezőnynek. Bár lehetett tudni, hogy esni fog, de a megérkezett mennyiségre senki sem számított. Már a versenyt is biztonsági autó mögött kezdte meg a mezőny a nagyon vizes pályára való tekintettel. A futamot többször is meg kellett állítani. Hol a balesetek, hol a heves esőzések miatt. Esős és közepes gumik kerültek az autókra, de utóbbi túl merész vállalásnak tűnt, nagy hátrányban volt, aki azt választotta.

Bár mindenki számára jól ismert a brazil versenypálya, a pilótáknak és autóiknak nem lesz könnyű dolga. Az autók és motorjaik Mexikóváros után itt is oxigénhiányos levegőnek lesznek kitéve. Miután már Mexikóban is szenvedtek, nem sok reménye lehet szegény Renault-motoros autóknak, legfőképp a Toro Rossóknak.

Nem maradtunk hírek nélkül a két futam között. A találgatásoknak véget vetve Felipe Massa bejelentette, hogy nem marad újabb egy évre a Williamsnél, s most már tényleg visszavonul a Forma–1-es versenyzéstől.

A Ferrari nagy hírbombát robbantott. Elmondása szerint, ha a Liberty Media marad F–1-es tervei megvalósítása mellett, 2020 után az ikonikus csapat akár el is hagyhatja a világbajnokságot. Az olasz csapatnak nem csak a jövőbeni motortervekkel van baja, hanem azzal is, hogy megvonhatják tőle a „történelmi bónuszként” elhíresült támogatást is, amely miatt nagyon sok pénztől elesne, s ezt nyilván nem szeretné. Nincs könnyű dolga a Liberty Mediának, hiszen nem a Ferrari volt az egyetlen csapat, amely felszólalt a változtatások ellen.

A 71 körös Brazil Nagydíjra vasárnap, magyar idő szerint 17 órakor kerül sor.

