Bravúros Eötvös-győzelem a Csaba ellen

Az NB II-es röplabda bajnokság szezonkezdete előtt sok változás történt az Eötvös DSE háza táján. A „szokásokhoz híven” ismét több kulcsember távozott a diáksport-egyesületből. Fehér Zsófia a TFSE-hez igazolt, Kurtán Bettina és Rostás Réka inkább a DEAC-ot választotta, míg Puskás Fanni és Tóth Kinga Nyíregyházára tette át székhelyét. Érkezett viszont Miholecz Melitta Nyíregyházáról és Bánfi Lili Szolnokról, akik már az Eötvös Kupán jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy 32 együttes közül ezüstérmet nyert a debreceni csapat. Közgyűlése is volt időközben az egyesületnek, melyen elnöknek Tirpák Zsoltot, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját választották meg. A Magyar Röplabda Szövetség versenykiírása is változott: idén az NB II-es bajnokság alapszakaszában az NB I-es együttesek U21-es csapatai is szerepelnek, majd a rájátszásban a női felnőtt II. osztály csapatai még egy fordulót játszanak, amelyben a sorsolási számukat az alapszakaszban egymáshoz viszonyított sorrendjük határozza meg.

A sors a DSZC-Eötvös DSE gárdáját az első három fordulóban egy-egy NB I-es együttes junior csapatával hozta össze. Az első fordulóban hazai pályán a Jászberény ellen is voltak már jó periódusai a csapatnak, játszmát is nyertek, de végül nem sikerült a pontszerzés a Jászberényi RK 3:1 arányban legyőzte a debrecenieket.

Fordítottak

A második fordulóban Békéscsabán, az ország egyik legjobb utánpótlás (és felnőtt) klubja ellen játszott a DSZC-Eötvös DSE. Az NB I-es U21-es Békéscsaba a papírformának megfelelően két, viszonylag sima szettben szerzett előnyt a sérülésektől és betegségektől tizedelt debreceniek ellen. A harmadik játszmában minden mindegy alapon bátrabban nyitott és támadott a hajdúsági együttes, aminek meg is lett az eredménye, hiszen szépítettek.

Ettől vérszemet kaptak a vendégek és a következő szettet is sikerült megnyerniük. A döntő játékrészben felváltva vezettek a csapatok. Térfélcserénél 8:6-ot mutatott a debreceniek javára az eredményjelző, de ekkor sorozatban három pontot szereztek a vendéglátók. A cívisvárosiak edzője 9:8-as majd 12:11-es békéscsabai vezetésnél is időt kért, végül nagy izgalmak után debreceni győzelmi körtánccal ért véget a mérkőzés. A hajdúsági játékosok mindegyikét dicséret illeti, hiszen komoly játékerőt képviselő csapat ellen, jó játékkal sikerült megfordítani a találkozót.

HBN

