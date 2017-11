Brassóban vendégszerepel a Csokonai Színház

A november 10-e és 19-e között immár 28. alkalommal megrendezendő seregszemlén idén tíz vendégjátékot nézhet meg a fesztiválközönség. A román társulatok mellett angol, francia, moldovai színházak is bemutatkoznak. A Nemzetközi Kortárs Dramaturgiai Fesztivál célja, hogy a házigazda szerepét betöltő különböző városokban évről-évre megmutathassa a szakmabeliek, az amatőr érdeklődők előtt a jelen kortárs szövegeit, s megpróbálja felfedezni az eredeti, újszerű dramaturgiájú darabokat. A tíznapos fesztivál kerekasztal-beszélgetései lehetőséget nyújtanak arra, hogy a nézők találkozhassanak a szerzőkkel, dramaturgokkal, fordítókkal. A Nemzetközi Kortárs Dramaturgiai Fesztivál egyben verseny is, hisz a zárónapon kiosztják majd a legjobb előadás, rendezés, forgatókönyv, színésznő-színész díjakat és a zsűri különdíját is.

A debreceni Szabó Magda-adaptáció rendezője Naszlady Éva, dramaturgja Adorján Beáta volt. A főbb szerepeket Kubik Anna, Varga Klári és Vranyecz Artúr alakítja. Az ajtóban a különös házvezetőnő, Emerenc alakja révén egy fogadott anya történetét ismerjük meg. A budai villában lakó írónő és Emerenc lépésről lépésre kibontakozó barátságának hátterében valódi rejtélyként jelenik meg az ajtó, amely nem csak a házvezetőnő lakását választja el a kívülállóktól, de számtalan dolgot elzár és eltakar: zajt, hangot, tárgyakat, titkot, fájdalmat.

A brassói fesztivál közönsége november 15-én láthatja a debreceni előadást a Sică Alexandrescu Színházban.

– Csokonai Színház –

