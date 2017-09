Bővülő szolgáltatások

A varrónők presztízse is igencsak megnövekedett napjainkban, hiszen az ő számuk szintén megfogyatkozott. Növekszik viszont a mobiltelefonok, számítógépek, laptopok, tabletek meghibásodását gyógyító szakemberek száma, éppúgy, mint a sajnos egyre hamarabb tönkremenő mosógépeké, s egyéb háztartási eszközöké. Az igazi, megbízható mestereket azonban e téren sem árt barátok, ismerősök ajánlásával megkeresni, ha nem akarunk egy-két éven belül új gépeket venni. Napjainkban azonban egy újfajta szolgáltatásról is olvashatunk itt-ott, elsősorban természetesen az interneten. Ez pedig nem más, mint a versrendelés. Régebben csak a fényképészek hirdették magukat, házhoz menve egy-egy gyerekfotó, családi kép elkészítéséért, most azonban jeles eseményekre vers is rendelhető. Egyik jó nevű költőnk ajánlatában születés-és névnapra, anyák napjára, Valentin napra, esküvőre, temetésre szóló vers egyaránt szerepel, s a megrendelő azt is kikötheti, hogy vidám, komoly, mély érzésű, avagy más hangvételű legyen a tegező, esetleg magázó hangnemben írott költemény. Kétségtelenül kedves kezdeményezés ez, és bizonyára sokan igénybe fogják venni, hiszen egy személyre, alkalomra szóló üzenet megbecsülendő. Én ugyan furcsállom, hogy egy neves költő aprópénzre váltja a tehetségét, ám ha van rá igény, fejet kell hajtsak a szolgáltatás előtt.

– Kenyeres Ilona –

