Bőven túlteljesítette a debreceni repülőtéri forgalom a múlt évi teljesítményt

A cívis légikikötő szakembere a javuló kihasználtságot a menetrend szerinti járatok mellett a különösen élénk nyári charterforgalomnak tulajdonítja. – Idén már bőven több légi utasunk volt mint Debrecen és Hajdúszoboszló lakóinak száma összesen. Az év utolsó három hónapját tekintve is optimisták vagyunk, hiszen az előfoglalási trendek bíztatóak és a kereslet is stabil. Március végétől kezdve már összesen hét európai és izraeli régióval van közvetlen menetrend szerinti összeköttetése Debrecennek. Az ukrán állampolgárok számára júniusban életbe lépett EU-s vízummentesség kedvezően hat a Kárpátaljáról Nyugat-Európába és Izraelbe induló turistaforgalomnak és a chartereknek is. Bizakodóak vagyunk, hogy a Kárpátalja lakóit is zömében a Debrecen Airport légi járatai szolgálják ki. További növekedést várunk az érkező külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák számában, illetve a régió szállodáinak kihasználtságában is. A repülőtér generálta turistaforgalom jelentősen hozzájárul a 2017-es adóbevételekhez és új munkahelyeket teremt az idegenforgalmi szektorban – összegezte a járatfejlesztési igazgató.

Irány Oroszország

Mint márt írtuk, december 18-án indul a Moszkva járat, ami azért is nagy szó, mert a régiós repülőterek közül egyedül Debrecenből lesz közvetlen légi összeköttetés az orosz fővárosba. A nyári hónapokban közel 108 ezer légi utas fordult meg a repülőtéren. Szintén fontos, hogy a müncheni járat révén egyetlen átszállással szinte minden német város elérhető Európa szinte összes fővárosával együtt.

HBN

