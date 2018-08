Botox és kaviár a hajápolásban? Igen!

Az ápolt és egészséges haj megjelenésünk záloga, ahhoz azonban, hogy nyáron is ragyogóan fényes fürtjeink legyenek, fontos a megfelelő gondoskodás.

Akkor sem kell azonban aggódnunk, ha már „megtörtént a baj”, hiszen ma már vannak olyan hajkezelések, melyek újjávarázsolják a fénytelen tincseket.

Vitaminban gazdag

– Botoxszal és kaviárral töltjük fel a károsodott és roncsolt hajat, mely utána egészséges és telt lesz. A botoxot azoknak ajánljuk, akiknek tényleg nagyon roncsolt már a hajuk, míg a kaviáros kezelést olyan személyeknek, akik inkább regenerálni szeretnék hajkoronájukat. Mindkét eljárás mindössze egy órát vesz igénybe, a vendég pedig mosolyogva és elégedetten távozik – mondta Dávid Petra női-, férfi- és gyermekfodrász.

A botox nemcsak a bőr-, hanem a hajápolásban is kiemelt szerepet tölt be: erősíti, helyreállítja regenerálja a haj belső szerkezetét. Petra kifejtette: a botoxkezelésnél a hajmosás után egy zselés anyagot visznek fel a hajra, majd a vendég tizenegy percet (nyolc + három percet) gőzburában tölt. Ezt követően megszárítják a hajat, majd végső lépésként belevasalják a botoxot.

Dávid Petra fodrász elmondta, a kaviár revitalizálja a hajszerkezetet | Fotó: Derencsényi István

A vitaminokban, fehérjében és omega 3 zsírsavakban gazdag kaviáros kezelés inkább hajfiatalító hatású: revitalizálja a hajszerkezetet, rugalmasságot és mély tápláltságot ad. Az eljárásokat három-négy alkalommal szükséges megismételni, melyek után elég néhány havonta egy fenntartó kezelés.

Nem árt a hajnak

Petra elmondta, a szalonban infrás-ionos hajszárítót használnak, mely megköti a vizet, ezáltal ápoltabb és fényesebb lesz a haj. A szintén infrás-ionos hajvasalás során az infravörös hő behatol a hajszál belsejébe, miközben a haj egészséges marad. Nem termel felesleges hőt, a vasalás során a haj egészségesebbé, fényesebbé és könnyebben kezelhetővé válik. Megtartja hidratáltságát, a negatív ionok pedig arról gondoskodnak, hogy a hajkorona fényes és csillogó legyen. Bármilyen típusnál használható, a festett és törékeny hajjal egyenesen csodát tesz.

Nem megfelelő termékek

Petrát arról is kérdeztük, fodrászként hogyan látja, melyek azok a tipikus hibák, amit el szoktunk követni a hajápolás területén. Elmondta, az alapprobléma az szokott lenni, hogy a vendégek nem megfelelő termékeket használnak. A multiknál megvehető samponok és balzsamok összetevőinél hiába van feltüntetve, hogy mit tartalmaznak, nem megfelelően táplálják a hajat. A vendég otthon hiába vette meg a szerinte megfelelő sampont, mégsem lát változást. – Az is gondot okoz, hogy sokan otthon festik a hajukat, amivel sokat ártanak a hajszerkezetnek. Ha tőlünk kimegy egy vendég, mindig azt mondja, milyen szép fényes és egészséges a haja. Fontos, hogy ammónia- és parabénmentes termékeket használjunk – emelte ki. Hozzátette, vannak olyan káros anyagokat mellőző termékek, melyeket otthoni használatra ajánlanak. Ezekkel pedig hosszú távon is ragyogó és egészséges marad a frizuránk.

