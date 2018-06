Böszörményben folytatódott a Traubisoda Strandröpi Bajnokság

Jó idő és kiválóan előkészített pályák várták a játékosokat, akik éltek is a lehetőséggel, szép számmal neveztek a versenyre. A megye minden nagyobb egyesülete képviseltette magát, a HTE, a DEAC, az Eötvös DSE mellett a Hajdúnánási SSZSE is indított párosokat, de több más helyről is érkeztek játékosok pl. Budapestről, Berettyóújfaluból, Hajdúszoboszlóról, Nyíregyházáról, sőt Dóczi Domonkos személyében utánpótlás válogatott strandröplabdázó is játszott a mostani fordulóban.

A férfiaknál a Lakatos Attila, Pilka Gábor kettős győzött a Marczin Tamás, Marczin Zsolt páros előtt. A harmadik helyet a Bakos Zsolt, Csutora Zoltán egység szerezte meg.

Az összesített pontversenyt Berkes Zoltán vezeti 13 ponttal, második Mészáros Zoltán 10 ponttal, harmadik Csutora Zoltán és Hubicska Patrik 8-8 ponttal.

A „B” kategória pontversenyének élén Lakatos Attila és Pilka Gábor állnak 11-11 ponttal.

A hölgyek 16 kettőse közül Dr. Kovács Katalin Almási Nórával szerezte meg az első helyet, második lett az életük első strandröplabdás érmét szerző Pálfi Kitti és Smidróczki Dóra, míg a bronzérmeket Kozma Kitti és Kovács Anett vehették át.

Az összesített pontversenyben Dr. Kovács Katalin vezet 18 ponttal, a holtversenyben második helyen álló, egyaránt 8 pontos Rejtőné Dr. Papp Gréta, Pálfi Kitti és Smidróczki Dóra előtt.

A vegyes párosoknál ezúttal 16 csapat nevezett.

Már a keresztjátékok során több mérkőzés csak minimális pontkülönbséggel dőlt el. Végül a győzelmet Szabó Kármen és Nagy Márton szerezték meg. Az ezüstérmeket Dr. Kovács Katalin és Gyula Zoltán vehették át, míg a harmadik helyre a Roma Judit, Lakatos Attila kettős ért be.

Az összesített pontversenyben Szabó Kármen és Nagy Márton 16-16 ponttal állnak az élen, őket egy hat játékosból álló boly követi 8-8 ponttal.

A „B” kategória pontversenyét Roma Judit és Lakatos Attila vezetik 11-11 ponttal.

A verseny következő fordulójára 2018. június 23-án és 24-én Hajdúszoboszlón kerül sor.

– Szombathy András –

