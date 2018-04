Borvacsora & koncert az Oroszlánosban / Nagy Tokaji Borárverés

A Tokaji Tavasz eseménysorozat részeként, a Nagy Tokaji Borárverés előestéjén az Oroszlánosban borvacsorával és Popper Péter énekes-zongorista koncertjével várjuk a borárverésre érkezőket.

Az este programja:

19:00 4 fogásos borvacsora tállyai borokra hangolva

MENÜ:

Hegyaljai ízelítő az Oroszlános kamrájából

Tárkonyos bárányragu leves burgonyagombóccal

BBQ PitBox-ban készült sertés oldalas és sertés csülök fűszeres sült zöldségekkel és boros jussal

Házi sajttorta

A menühöz a Tokaji Borlovagrend és a Márton Birtok borait párosítjuk.

21:00 A vacsorát követően: POPPER PÉTER Piano & Voice koncert a kóstolóteremben

Popper Péter zenész, zongorista, énekes és dalszerző. Együtt játszott Flipper Öcsivel a Step együttesben, kísérte Keresztes Ildikót és Pál Dénest. Önálló lemezei is megjelentek, így a saját dalok mellett ismert slágerek feldolgozásait is játssza. Máté Péter és Szécsi Pál dalok mellett helyet kaptak még Demjén Ferenc, Hungária, Edda, Neoton, Flipper Öcsi, Republic, stb. slágerek is, de a mai előadók dalait is szívesen feldolgozza, így Rúzsa Magdi, Janicsák Veca, Margaret Island, valamint Wellhello dalok is felcsendülnek az est folyamán.

WEB: www.popperdalok.hu

VIDEÓ: https://www.youtube.com/user/PopperDalok

FACEBOOK: https://www.facebook.com/popperdalok

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/popper_peter_piano/

Jegy az eseményre (vacsora és koncert): 9.900 Ft / fő

Jegy (csak a koncertre): 1.500 Ft / fő

SZÁLLÁS foglalható!

2 ágyas szoba: 24.900 Ft / 2 fő / éj reggelivel

1 ágyas szoba: 19.900 Ft / fő / éj reggelivel

INFORMÁCIÓ ÉS JEGYVÁSÁRLÁS:

info@oroszlanos.hu

+36 70 323 9592

+36 47 598 888

