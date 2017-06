Bőrmegújítás felsőfokon

Az arc fiatalításának, a kéz esztétikájának és a bőr megújításának legújabb módszereiről bővítik ismereteiket a szakemberek a csütörtökön kezdődött 17. Kozmetológiai Kongresszuson, melynek gyakorlati kurzusait a Debreceni Egyetem Bőrgyógyászati Klinikáján tartják vasárnapig.

Továbbképzések is

Az előadások mellett idén már workshopok is várják azt a csaknem 250 bőrgyógyászt, kozmetológust és sebészt, akik részt vesznek a Magyar Dermatológiai Társulat 17. Kozmetológiai Kongresszusán. Az elméleti továbbképzéseket június 22. és 24. között a Kölcsey Központban tartják, a gyakorlati kurzusoknak pedig a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinikája ad otthont.

– A workshopokon olyan esztétikai, bőrgyógyászati és bőrsebészeti beavatkozásokat mutatunk be, mint például a hialuronsavas feltöltés, a kollagén indukciós terápia és egy speciális, csúcstechnológiás lézer. A kiscsoportos foglalkozásokon a szakemberek kipróbálhatják az új technikákat, elsajátíthatják az új módszerek alapjait, a praktikus fogásokat, így európai szinten tudják ellátni betegeiket – tájékoztatott Szabó Éva, a DE ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék docense.

Új kezelések

A kongresszus titkára az esemény szerdai megnyitóján elmondta: a 17 éve Debrecenből indult rendezvény célja átfogó képet adni a kozmetológia aktualitásairól, az új kezelési lehetőségekről és terápiás módszerekről. A programon a Debreceni Egyetem és az ország más felsőoktatási intézményeiből, klinikáiról érkező neves szakemberek tartanak előadásokat többek közt a legújabb sebészeti módszerekről, valamint a gyógyszerek kozmetikai mellékhatásairól. Mindezek mellett szó lesz a szőrtelenítés legújabb módszereiről és az esztétikai problémát okozó bőrbetegségekről is. – Világszerte és hazánkban is egyre nagyobb az igény az arc esztétikai kezelései mellett a kéz fiatalítására. Az arc, nyak és dekoltázs megújításához alkalmazott módszereket jellemzően a kéznél is tudjuk használni, de léteznek speciális, a kéz eszté­tikáját helyreállító terápiák – mondta el Szabó Éva. Igazi kuriózumként a kongresszus résztvevői hallhatnak arról az esztétikai flebológiának nevezett új szakterületről, amely a kézen kialakuló értágulatok kezelésével foglalkozik.

Az arc után a szép kéz

A hagyományoknak megfelelően az idei kongresszuson is jelentős téma a fény, mint a bőr öregedését fokozó környezeti tényező és – a lézertechnikáknak köszönhetően – egyben, mint fontos terápiás lehetőség. A találkozón újdonságként, a nemzetközi trendnek megfelelően, külön szekcióban foglalkoznak a kéz esztétikájával.

