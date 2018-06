Böőr pihenésre vágyik

Távozik a posztjáról az Újpest FC klubmenedzsere, Böőr Zoltán. A DVSC egykori kiváló középpályása a fővárosi klub sikeres korszakában, az utóbbi idényben megszerzett kupagyőzelem és a bajnoki bronzérem után döntött úgy, hogy visszavonul pozíciójából. Böőr 2015-ben technikai vezetőként kezdte az újpestieknél, majd tavaly ősszel klubmenedzser lett.

Mindent alárendelt

– Általában az emberek akkor mennek el egy munkahelyről, amikor csordultig telt náluk a pohár – mondta a sportvezető. – Nekem is elég volt az elmúlt három év, mert kijutott a munkából bőven, de az kifejezetten szándékos volt a részemről, hogy egy sikeres idény után távozzam. Egyszer már döntöttem így, amikor a játékos pályafutásomat olyan ponton hagytam abba, amikor az NB III után újra élvonalban játszhattam Dunaújvárosban. Alapember voltam és házi gólkirály, majd megsérültem és visszavonultam. Nem úgy, hogy egyre kevesebbet játszottam, hanem végig számítottak rám. Semmilyen törést nem okozott, hogy felhagytam a labdarúgással. Az elmúlt három év nem volt egyszerű Újpesten, mindenki érezhette, milyen hangulat volt a klub körül. Ez a szezon több mélypontot tartogatott, a címerváltás, a büntetésként kapott öt zárt kapus meccs, tehát sok volt a nehézség. Ősszel jött egy váltás a vezetőségben, végre tudtunk igazolni, a szerződtetett játékosok beváltak, és lassan egy csomó mindent rendbe tettünk. Normalizáltuk a viszonyt a szurkolókkal, a szövetséggel is jó munkakapcsolat alakult ki, ezek mind-mind kézzel fogható sikerek voltak. Ez pedig a csapat eredményességével is párosult, az utolsó két hét pedig valóban csak a boldogságról szólt. Újpesten mindig a maximumot kell nyújtani, én ezt nagyon élveztem, és nagyon örültem annak, hogy egy ekkora klubnál eredményesen tudtam dolgozni. Úgy éreztem, hogy engem, a debreceni gyereket befogadtak, és talán sokan meg is szerettek, mert látták, mennyire tisztelem a klubot. Aki utánam jön, az nem a nulláról kezdi a munkát. Az utóbbi három évben ennek rendeltem alá mindent, de emellett van két kicsi gyermekem, és szeretnék velük minél többet lenni. Erre futballistaként és vezetőként sem volt alkalmam. Most negyvenévesen eljött az a pont az életemben, azt mondom, elég, hogy mindenki hozzám alkalmazkodik. Szeretnék olyan munkát találni, ami talán kisebb elismeréssel jár, és kevesebb ref­lektorfénnyel, de több időt tudok a családommal együtt lenni – mondta Böőr Zoltán, aki a nyarat pihenéssel szeretné tölteni, azt pedig, hogy mit hoz után a jövő, még nem tudja. Az sem kizárt, hogy esetleg újra Debrecenbe költöznek a családdal, és itt vág bele valami újba.

Vissza is térhet akár

– Annyit tudok mondani, mindenre nyitott vagyok. Az biztos, hogy más életritmust képzelek el magamnak, majd meglátjuk, milyen lehetőségeim lesznek.

TN

