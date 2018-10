Bon Scottot idézik

Ha valaki volt már a koncertjükön, az tanúsíthatja: elképesztő energia árad a DC/79-ből. Az idén februárban alakult AC/DC tribute zenekar frontembere, Szedlják János annak idején angliai munkavállalása alatt már alapított ugyanezzel a névvel egy bandát brit arcokkal. Miután hazatért a csatornán túlról, a fanatikus AC/DC-rajongó énekes itthon is életre hívta az együttest, melynek érdekessége, hogy kizárólag a Bon Scott-éra számait játssza.

Megannyi rockhimnusz

Repertoárjukban megtalálható a jól ismert, 1979-es „Szóljon A Rock” című film összes száma, plusz a közismert és sikeres Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Touch Too Much, It’s A Long Way To The Top és megannyi rockhimnusz. A debreceni együttes bemutatkozó turnéjának eddigi összes állomása telt házat vonzott, de itt nem állnak meg, szeretnék, ha széles körben is megismernék őket. Ennek első lépéseként hamarosan a fővárosban állnak színpadra, de tervezik: ha hívják őket, akár az ország legtávolabbi szegletébe is elmennek hirdetni a rock dicsőségét.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA