„Kormányzattal közös megoldást” emleget, mivel üzleteik jelentős része olyan kistelepüléseken működik, ahol a jövedelmi viszonyok messze elmaradnak a nagyvárosok átlagától, és már most is csak veszteségesen tudnak működni. A vadkapitalizmusban szocializálódott énem e ponton persze tiltakozik: miért támogatna az állam egy piaci vállalkozást; aki nem bírja, zárjon be! Majd viszi a boltot (szó szerint) valaki más, aki ügyesebben csinálja… A hazai realitáson szocializálódott énem azonban tudja a választ: nem véletlenül nem nyitják sorra az új üzleteket szegény régiók kistelepülésein a multik. Az ilyen helyeken rendszerint egyetlen bolt működik (akár Coop, akár más), mely konkurenciával ugyan nem, de az életszínvonallal versenyez, vagyis, bár a falusiak drágállják, akármeddig nem emelheti az árait. S ha az az egy is megszűnik, vagy lesz más jelentkező, vagy nem, s ha nem, akkor már bolt sincs… Ami nyilván nem teszi vonzóbbá az egyébként is elnéptelenedéssel küzdő falvakat.

– Szőke Tímea –

