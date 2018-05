Bolondozás, futás, de jó csapatépő tréningnek is

Noha az akadályfutó-versenyekre az a jellemző, hogy mindenki sáros lesz, és elvárás a kiváló fizikum, de a CRAZY5K ezzel teljesen ellentétben áll. Idén először rendezik meg a CRAZY5K futóversenyt Debrecenben, az esemény május 12-én, szombaton lesz.

Legalább kétezer versenyző

Budapesten tavaly négyezer-ötszázan vettek részt a versenyen, jelezve, hogy nagy igény van egy kis bohóckodásra a dolgos hétköznapok végén. A CRAZY5K futás alapjai Amerikába nyúlnak vissza, napjainkra az alapító cég Olaszországban, Ausztriában és Magyarországon szervez versenyeket.

A viadal lényege, hogy egy 5 kilométer hosszú pályán tíz hatalmas felfújható akadály van elhelyezve, melyek közül a legnagyobb, az UPS and DOWNS, 46 méter hosszú és 8,5 méter magas. Itt mindenki újra gyereknek érezheti magát, hiszen rengeteget csúszdázhatnak és ugrálhatnak a különböző akadályokon, húzhatják, vonhatják egymást a célba érkezés és a győzelem reményében a vállalkozó kedvűek. A debreceni eseményre a szervezők legalább kétezer versenyzőt várnak, nem csak aktív sportolókat, olyanokat is, akik csak egy szórakoztató program részesei szeretnének lenni. Mindenki nyakába egyedi, pörgős érem kerül és gazdagabb lesz egy pólóval is.

HBN

