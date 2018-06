Boldogan tértek vissza a DEAC jégkorongosai

Korábbi debreceni közönségkedvenceket csábított vissza a cívisvárosba a DEAC jégkorongcsapatának vezetősége. Elsőként Berta Ákos, Hetényi Péter és Németh Attila szerződtetésére került sor az elmúlt napokban. Mindhárman meghatározó tagjai voltak a 2016/17-es felnőtt cívis csapatnak és magukra ölthették a felnőtt válogatott mezét is – számolt be róla a Deac.hu.

Megelégedéssel tölt el, hogy jövőre ismét felölthetem a debreceni csapat mezét.” Németh Attila

„Sok szálon kötődöm a városhoz. Három szezont játszottam végig Debrecenben, kiváló csapatunk volt, jó eredményeket produkáltunk, a kislányom is a cívisvárosban született. Amikor tavaly nyáron megszűnt az együttesünk, kaptam egy korrekt ajánlatot Miskolcról. Nem bántam meg, megnyertük a Magyar Kupát, részt vettünk a Visegrádi és a Kontinentális Kupákban. Számos új dolgot tanultam meg az elmúlt hónapokban, amelyeket az új csapatomnál tudok majd kamatoztatni. Örülök, hogy egy év kihagyás után ismét lesz profi felnőtt csapat a városban, és remélem, hogy fokozatosan építkezve szép és közönségcsalogató hokit tudunk produkálni. Jóleső érzés, hogy élvezem az új vezetés bizalmát, bízom benne, a góljaimmal, gólpasszaimmal tudok majd segíteni a társaimnak, hozzájárulva a debreceni jégkorong újjáépítéséhez” – fogalmazott Berta.

Folytatja, mert megkeresték

A 16-szoros felnőtt válogatott jégkorongozó, Hetényi Péter a múlt nyáron közel állt ahhoz, hogy végleg szögre akassza a korcsolyát. „Komolyan elgondolkodtam azon, hogy nem kellene-e befejezni a sportpályafutásomat. Kihagytam pár hónapot, azután mégis a folytatás mellett döntöttem, főként azért, mert a DEAC-tól megkerestek. Debrecen kellemes, élhető város, nagyon megszerettem. Az egykori csapatomnál is igazán jó volt a hangulat, remélem, hasonló lesz az új társaságban is. Már több mint egy hete megkezdtem az egyéni alapozást, készülök a közös munkára. Szerintem a most alakuló, új gárdának legalább a negyeddöntőig kellene menetelni. Bízom abban, hogy ki tudjuk majd szolgálni a debreceni közönséget, és én is hasznára lehetek a csapattársaimnak” – mondta el reményeit Hetényi.

Jobb játékos lett

Németh Attila 12 alkalommal szerepelt a felnőtt nemzeti csapatban. A játékos elárulta, tavaly nyáron nagyon elszomorította a hír, miszerint a DHK nem indulhat el az ERSTE Ligában. „Kénytelen voltam más csapathoz szerződni, pedig a karrierem során Debrecenben éreztem magam a legjobban. Tetszett a város és remek volt a csapatkohézió is. Ezért nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy újjáépül az együttes és különösen örültem a megkeresésüknek. Megelégedéssel tölt el, hogy jövőre ismét felölthetem a debreceni csapat mezét. Biztos vagyok abban, hogy jó egylet, jó társaság gyűlik össze. Jelenleg egyéni alapozó munkát végzek, készülök az új szezonra és már alig várom, hogy elkezdődjenek a csapatszintű edzések. A hozzáállásom változatlan, továbbra is fel fogom szántani a jeget, de jobb játékosnak érzem magam, mint egy évvel ezelőtt. Elsősorban mentális téren sikerült fejlődni. Mindent meg fogok és fogunk tenni az eredményes szereplés érdekében, illetve azért, hogy kiérdemeljük a szurkolók szeretetét”.

