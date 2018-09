Bölcsődétől a közvilágításig

A falu ifjú polgármestere igyekszik a lehetőségeihez képest települése fejlődését szolgálni. Több projekt van folyamatban, illetve tervezés alatt, ezekről adott tájékoztatást Nagy Tibor polgármester.

Vélemény az alapozásról

Mint mondta, a várva várt új óvoda átadása sajnos csúszik, amelynek az okát a következőkkel indokolta: a tervekhez nem végeztek talajvizsgálatot, a kivitelező az alap készítésekor jött rá, hogy az egy feltöltött terület, és a talaj tartószerkezete jóval lejjebb van, mint ahogy a tervekben szerepel. Hívni kellett egy talajmechanikai szakembert, aki megvizsgálta a területet, és ő adta ki a szakvéleményt, hogy milyen mélyre kell leásni az alapot. Már emiatt is csúsztak a munkák, aztán pedig bejöttek a nagy esőzések. Eredetileg 2018. november 22. lett volna az átadás időpontja, ami már egészen biztosan nem kivitelezhető.

Újabb munkahelyek

Nagyon várja a falu a bölcsőde megnyitását is, amelynek helyét egy szolgálati lakásból alakítják át. Itt nincs határidő, csak szerették volna szeptembertől beindítani, de az engedélyezések miatt ez nem sikerült. A bútorok miatt is csúszik az átadás, hiszen speciális berendezési tárgyakra van szükség. Várhatóan november közepén kezdheti meg működését a bölcsőde, ami két főállást és egy négyórás állást jelent a falunak, továbbá hét kisgyermek elhelyezését biztosítja. Jó hír viszont, hogy központi költségvetésből elkészült a Pacsirta utca új burkolata.

Belügyminisztériumi pályázatból felújult a Cserepes utca. A kórósszigeti utak járhatóvá tétele is folyamatban van, remélhetőleg még az idén megvalósul. A támogatási okirat megvan, a pályázat jelenleg közbeszerzés alatt áll. A Bocskai István Általános Iskola emeletes épülete a nyáron teljes belső felújítást kapott. Jelenleg az iskola épületének és a fogorvosi rendelőnek az energetikai korszerűsítésére szóló pályázat áll közbeszerzés alatt. A piactér felújítására, átalakítására is van már egy nyertes pályázat, aminek hamarosan a kivitelezése is elkezdődik. A napokban zajlik továbbá a közvilágítás modernizálása, amelynek során energiatakarékos LED-lámpákra cserélik a jelenlegi lámpatesteket, amiknek az élettartama várhatóan jóval nagyobb lesz.

– B. Kiss Andrea –

