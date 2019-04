Bognár Kristóf újabb két évig a DEAC-ban

– Örülök neki, hogy sikerült közös nevezőre jutni a vezetőséggel, és bár volt máshonnan is igen komoly érdeklődés irántam, én úgy voltam vele, hogy szeretném Debrecenben folytatni. Az első A-csoportos szezon óta a csapatnál vagyok, hatalmas fejlődésen megy keresztül a klub, aminek részese akarok lenni a folytatásban is. Szeretném, ha a DEAC mint csapat, és én is, mint játékos, közösen előrébb tudnánk lépni. Nagyon szeretek Debrecenben élni és kosárlabdázni, és egyeztetve a szakmai stábbal is, nagyon gördülékenyen folytak a tárgyalások, sikerült hamar megegyeznünk – nyilatkozta a megállapodásról a játékos.

A Magyar Kupában idén bronzérmet szerzett a DEAC, és az alapszakaszban is pozitív mérleggel zárt, melynek köszönhetően csak egy hajszállal maradtak le a felsőházról. A középszakaszban ugyanakkor sehogy sem akar kijönni eddig a lépés, amit a csapatkapitány is elismert.

– Kár lenne tagadni, a csapat most hullámvölgyben van, sajnos nem megy úgy a játék, mint a bajnokság korábbi szakaszában, a szurkolók jogosan lehetnek csalódottak a teljesítményünk miatt. A hátralévő középszakasz meccseinken maximálisan oda fogjuk tenni magunkat, igyekszünk minél több meccset megnyerni – zárta szavait Bognár Kristóf.

