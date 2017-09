Bódor Edit: beváltotta a reményeket az idei karnevál

Kemény, mozgalmas időszakon van túl a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a Debreceni Virágkarnevál nagybetűs Bódor Editje. Egy hónappal az 51 éves Virágkarnevál rendezvényzáró napja után már bátorkodtunk megállítani egy kisebbfajta összegzésre.

Hogyan értékeli az idei virágkarnevált és ahhoz kapcsolódó napok programjait?

Bódor Edit: Én azt hiszem, az út amin elindultunk beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az idén minden eddiginél több látogató volt kíváncsi a karneválra és az ahhoz szorosan kapcsolódó eseményekre. Küldetésünknek érezzük, hogy amellett, hogy a fiatalabb generációk és az újdonságra vágyók igényeinek kielégítésére hatalmas energiát fordítunk, megőrizzük a hagyományos értékeinket is. A város megtartóereje sok egyéb előnye mellett ebben is rejlik. Abban, hogy a családok fontosnak tartják a hagyományok, az értékek továbbadását, ápolását, ragaszkodnak a városhoz. Sokan élik meg újra gyermekkoruk boldog napjait, s amellett, hogy gyermekeiket, unokáikat kísérik az őket érdeklő helyszínekre, nosztalgikus pillanatokban is részük lehet. Másfelől boldoggá tesz, hogy az utcán megszólítanak az emberek, rengeteg visszajelzés, pozitív megerősítés, néha kritika érkezik részükről. Az ország második legnagyobb városában úgy élhetjük meg ezeket a „kapcsolatfelvételeket”, mintha a legkisebb falu polgáraiként nyílnánk meg egymásnak és ami nagyon fontos: úgy érzem, a cívisvárosiak sajátjuknak érzik az eseményt.

Kimondhatjuk tehát, hogy az egyik legsikeresebb eseménye a városnak a több napos rendezvény.

Bódor Edit: Az idén másodszor megvalósított 3d mapping fényfestés több napon keresztül képes volt megtölteni a főteret, s a ­Karnevá­­léj műsorának idején már 19 órától telt házzal üzemelt a Nagyerdei Stadion. Büszkék vagyunk arra, hogy a londoni Royal Opera House intendánsa, Hugh ­Wooldridge világszínvonalúnak és Európában egyedülállónak minősítette a Karneváléji programot. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem minden debreceninek és ideérkezőnek a vélemény nyilvánítást, az együtt gondolkodást, a belépőjegyek megvásárlását, amellyel lehetőséget teremtenek a további minőségi programok Debrecenbe szállítására.



Több fórumon érkezett a tűzijáték kései időpontjával kapcsolatos észrevétel.

Bódor Edit: Ebben az évben a központi, nyilvános e-mail címünkre is csak ezzel kapcsolatban érkezett hozzászólás. Gondolkodunk rajta, hogy a kisgyermekes családok érdekében, hogyan tudnánk megoldást találni korábbi kezdésre, azonban a Karneváléj gazdag műsorának 22 órai befejezése sajnos nem tette lehetővé a fél 11 előtti indítást, hisz az ott szórakozó 20 ezer embert fosztottuk volna meg a tűzijáték látványától.

Lehet már gazdasági következtetéseket levonni, szoktak esetleg a helyi vállalkozásokkal, hotelekkel, kereskedelmi egységekkel közös összegzést, elemzést tartani?

Bódor Edit: A költségvetésünk 1/3-át az önkormányzat finanszírozza, a fennmaradó összeget szponzorokból, belépőjegyekből, virágkocsikból és egyéb forrásokból kell előteremtenünk. Szervezőként az elsődleges célunk nem a profit termelés, azonban ahhoz, hogy minden évben fejlődni, újítani tudjunk elő kell teremtenünk a forrást. Az igazi nyertesei a rendezvénysorozatnak a városban működő szolgáltatók, vállalkozások, hotelek, éttermek, fürdők stb. és az így keletkező bevételekből, a helyi adók megfizetése által a városi önkormányzat büdzséjébe is visszafolyik a befektetett összeg. Kb. fél éve alakult meg a Visitdebrecen Kft. amely turizmusmarketing feladatok mellett a turisztikai információs szolgáltatás irányítását, statisztikák készítését is végzi a városban. Az általuk elkészített összegzést közösen, szakembereinkkel elemezzük majd.

Köztudott, hogy amint leteszik a nem létező lantot, már majd’ másnap elkezdik a következő évi rendezvény szervezési munkáit.

Bódor Edit: Valóban, amint befejezzük az adott évi munka értékelő elemzéseit, már el is kezdjük a szervezést. A városvezetéssel nagyon fontosnak tartottuk, hogy megfelelő módon megköszönjük a kollégáink erőfeszítéseit, az áldozatkész munkát, amit a rendezvény ilyen színvonalú megszervezésébe tettek/tesznek. Ebben az évben megkaptuk a karácsonyi vásár és az ahhoz kapcsolódó programok kivitelezési feladatait is. Azt már elmondhatom: sok új helyszín bevonásával, rengeteg program, csodálatos látvány fogja várni a főtérre érkezőket, felidézzük a karnevál hangulatát is.

Az állatkerttel közös kezdeményezés sikere után elképzelhető szorosabb együttműködés is a jövőben?

Bódor Edit: A kezdeti időszakban kisiskolások és óvodások részére indult a Galiba Fesztivál, ma már annyira kiteljesedett, hogy rengeteg civil szervezet, alapítvány, tánccsoport, egyesületek is részesei a kalandnak. Óriási sikere volt annak, hogy a záró rendezvényét az állatkertben rendeztük meg. A gyerekek borzasztóan boldogok voltak, nagyon élvezték, hogy közelebb vittük őket többek közt Arany Jánoshoz, Szabó Magda gondolataihoz, az iskolában olvasott, kapott tudásanyagot egy kicsit megelevenítettük számukra. A pedagógusok részéről is nagyon sok elismerő visszajelzést kaptunk, amelyben megerősítették, hogy a diákok rendkívül lelkesen készültek a kis gyermekfesztiválra, az aréna show mini változatára. A résztvevő gyerekek belépőt kaptak az állatkert mellett egy délelőtti mozi látogatásra is. Úgy gondolom most találta meg a Galiba a végleges helyszínét, a tökéletes társintézményét. Fő célunk az, hogy már kicsi korban megkapják a gyerekek a Debrecenhez való kötődés alapjait, folyamatosan érezzék, jó debreceninek lenni, itt mindent megkaphatnak ami egy magas színvonalú élet megvalósításához szükséges. A sikeren felbuzdulva tervezünk egyéb rendezvények kapcsán is együttműködést, akár már a karácsonyi időszakban is.



A Hollandiából érkezett virágok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket?

Bódor Edit: Sajnos Magyarországon augusztusban nem lehet olyan virágot nevelni ami több napon keresztül megállja a helyét ilyen jellegű felhasználás esetén. Próbálkoztunk, de az égövi sajátosságok csak a kis fejű dália termesztését teszik lehetővé. Ezért is döntöttünk a holland dáliák importálásáról és elmondhatom, rendkívül jó választásnak bizonyult. Kevesen tudják, hogy hihetetlen izgalmakat éltük át, hisz a korábban megszokott több napos díszítési időszak helyett egy igazán rövid intervallum állt rendelkezésre; a kamionok pénteken érkeztek meg a dáliákkal és szombaton, 19-én kezdték el a kocsik díszítését. A vágott virágokkal díszített járművek csodálatos látványt nyújtottak augusztus 20-án, illetve egészen 23-ig a főtéren kiállítva.

Rengetegen voltak kíváncsiak a Tündérkert elnevezésű, új városháza udvarán található helyszínre. Nem gondolkodtak el azon, hogy egyéb apropóból is megnyissák azt a nagyközönség számára?

Bódor Edit: A Városháza belső udvara igazán hangulatos, meghitt területté tud változni, a Tündérkertbe betérők egy romantikus virágoskertben érezhették magukat, kiváló kulturális programok társaságában. A karácsonyi időszakra ismét szeretnénk benépesíteni a helyszínt, elvarázsolni az arra járókat, s ki tudja, talán még az igazi Mikulás is leszállhat szarvasaival a Piac utca GPS-koordinátáit beállítva. Hamarosan beszámolunk a jövőbeli terveinkről, lehetőségeinkről.

Polgármester úr említette, hogy terveik között szerepel a Debrecenben élők aktív bevonása a karnevál körüli készülődésbe, következő évre pályázat kiírásáról dönthetnek, melynek révén egy városrész önkormányzati finanszírozásból készíthetné el saját virágkocsiját. Lehet erről már részletesebb információt tudni?

Bódor Edit: Ez egy rendkívül jó ötlet, egyelőre részleteket még nem tudok megosztani az olvasókkal, amint a pályázat feltételei pontosításra kerülnek és nyilvánossá válnak, tájékoztatjuk az érdeklődőket. Azt biztosan állíthatom, hihetetlen közösségformáló erővel bír majd a részvétel.

Nagy veszteség érte ebben az évben a karneváli „családot”.

Bódor Edit: Fejes Marci bácsi majd’ 50 éve a karnevál állandó szereplője, 1980-tól a Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett Együttes karmestere, városunk meghatározó zenepedagógusa , a város kulturális, művészeti örökségének része volt. Pozitív gondolkodása, örök optimista személyisége nagyon fog hiányozni mindnyájunknak, bízunk benne, hogy a tanítványai méltó módon továbbviszik az általa kialakított értékrendet. Az égi filharmonikusokhoz költöző Fejes Mártonról, generációk Marci bácsijáról az idei karnevál művészeti csoportjainak képviselői és vezetői előtt, fiával közösen emlékeztünk meg. Egyre többen vannak már ott fönt, akik vigyázták az esemény minden pillanatát, az égi fanfár többször fújta el a megfelelő időben az esőfelhőket…

– Kálmán-Kovács Mónika –

