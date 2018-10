Bódi minden pontrúgást kapura lő

A Loki Paks elleni, szombaton vívott meccsén Bódi Ádám csodaszámba menő gólja még hónapok múlva is beszédtéma lesz a szurkolók körében. Az OTP Bank Liga hétvégi fordulójában a DVSC 2–1-re legyőzte a Paks együttesét a Nagyerdei Stadionban. A győztes gólt Bódi szerezte a 93. percben, mégpedig egy szögletből a hosszú felsőbe tekerte be a labdát úgy, hogy abba a pontrúgást végző játékoson kívül csak a kapufa ért bele.

Hatpontos találkozó volt

A mérkőzés után Bódit kérdeztük, és az NB I-ben csak több évente ha egyszer látható góljáról.

Kapura rúgok minden pontrúgást, és persze mérges vagyok, hogy ha esetleg nem találok célt. Az első félidőben is volt egy kapuralövésem, igaz, nem szögletből – akkor nem sikerült gólt rúgnom.”

– A pontrúgások egy csapat életében nagyon fontosak, főleg ilyen helyzetben, mint most, amikor a második félidőben kicsit leült a játékunk. Érthető, hogy a Paks kicsit ránk jött, de hál’ Istennek az utolsó percben a szögletből szerzett gólommal meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Azért volt fontos a győzelem, mert a paksiak előttünk álltak a tabellán, így mondhatni, hogy ez a meccs hatpontos találkozó volt – értékelt a középpályás.

Készültek a variációkra

A Pakssal szemben szinte mindig szoros eredményt hozó meccset vív a DVSC – a mostani találkozó sem volt kivétel, ráadásul Herczeg András alakulata játékával most magasan fölé nőtt a vendégeknek. A második játékrész közepétől vált kiegyenlítetté a játék, Bódi is egyetértett abban, hogy körülbelül a 60. percig abszolút kézben tartotta a találkozót a Loki, utána viszont, ahogy mondta, elérkezett a holtpont, kicsit megfáradt a csapat, és ezt érezte magán is.

– Majd következett Simon egyenlítő találata, ami megfogott bennünket, pontrúgás utáni szituációból kaptuk. Készültünk is erre, hiszen tudtuk, hogy a Paks több variációt szeret elsütni egy meccsen, ezért is idegesítő, hogy ebből kaptuk a gólt. De sikerült javítani, még ha egy ilyen szokatlan góllal is. Örülök, hogy a meccs után mindenki megveregette a vállam, mindenkinek tetszett ez a találat. Többen mondták is, hogy nem láttak még ilyet, nekem is ez volt az első.

KZS

HAON-ÉLŐ - DVSC vs. Paksi FC 2-1 (1-0) Debrecen - A labdarúgó OTP Bank Liga 2018/2019-es szezonjának 11. fordulójában a Debreceni VSC csapata a Paksi FC együttesét fogadta szombaton 17 órától a Nagyerdei Stadionban. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 11. forduló ... Tovább a cikkhez

Csodagóllal nyert a Loki Debrecen - Bódi Ádám szögletből csavarta be a kapuba a labdát a ráadásban, ezzel megnyerve a találkozót a DVSC-nek. A Debrecen a hosszabbításban, Bódi Ádám szögletből szerzett góljával 2–1-re győzött a Nagyerdei Stadionban a Paksi FC ellen az OTP Bank Liga szombati, 11. fordulójában. A kezdeti... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA