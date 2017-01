Bob Dylan új albuma március végén jelenik meg

A három korong külön címet kap (Til’ the Sun Goes Down, Devil Dolls, Comin’ Home Late), és tematikus bontásban egyenként tíz-tíz dalt tartalmaz. A Jack Frost producerrel készített alkotás Bob Dylan 38. stúdióalbuma, és az első új megjelenés a tavaly év elején kihozott Fallen Angels korong óta – közölte a kiadó Sony Music magyarországi forgalmazója, a Hear Hungary Music kedden az MTI-vel.

A Triplicate a három CD-s változat mellett tripla bakeliten és limitált kiadású tripla deluxe vinylen is beszerezhető lesz és előrendelhető. Az I Could Have Told You című dal már meg is hallgatható a legnépszerűbb videomegosztó oldalon.

A 75 éves Dylan a Triplicate-tel folytatja az előző két lemezzel (Shadows in the Night, Fallen Angels) kezdett sorozatot, vagyis zenekarával klasszikus amerikai dalokat játszik fel a saját értelmezésében. A közönség és a szakma is kedvezően fogadta ezeket az anyagokat, amit a Grammy-díj jelölés is bizonyít. A Fallen Angels több mint tucatnyi, a Shadown in the Night csaknem húsz országban nyitott a Top 10-ben.

Bob Dylan pályafutása során több mint 125 millió albumot adott el, tavaly az irodalmi Nobel-díjat is neki ítélték. A zenész április elején három koncertet is ad Svédországban, ami lehetőséget ad az amerikai énekesnek arra, hogy előadást tartson a Svéd Akadémián – ez az előfeltétele annak, hogy megkapja a 8 millió svéd koronával (negyedmillió forint) járó elismerést.

– MTI –

