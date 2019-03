BMW-gyár, kiskörút: sürgősségi döntéseket hozott a közgyűlés

Néhány héten belül teljes mértékben önkormányzati tulajdonba kerül az a terület, ahol az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet alakítják majd ki – jelentette be Papp László polgármester a csütörtöki közgyűlésen, amikor is sürgősségi indítvánnyal egy újabb telekcseréről döntöttek a képviselők. Rendkívüli teljesítménynek mondta, hogy mindössze fél év alatt sikerült a területszerzést lebonyolítani úgy, hogy a gazdák többségével konszenzusra jutottak, csak minimális kisajátításra van szükség. Szintén sürgősséggel jegyeztek be változtatási tilalmat két belvárosi telektömbre; a Tisza István – Hatvan – Tóth Árpád utcák által határolt, nagyrészt beépítetlen területen közösségi funkciót terveznek, a Jókai – Garai – Mester és Bethlen utcák négyszöge pedig a kiskörút folytatásában érintett. A tilalommal kerülnék el, hogy olyan változtatások történjenek a fenti területeken, melyek a város szándékait ellehetetlenítenék, vagy a kisajátítást megdrágítanák. A korlátozást az új szabályozási terv elfogadásáig tartanák fenn – részletezte a polgármester.

Fotó: Matey István

Elfogadták Vinczéné Simon Nikolett pályázat nélküli megbízását az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda vezetői posztjára, és a város hozzájárulását a Gyulai István Atlétikai Stadion atlétikai pálya világítórendszerének felújításához.

HBN

