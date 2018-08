Új üzleti, gazdasági központ születik

Papp László leszögezte: Debrecen önkormányzata képes arra, hogy kontrollálja az ingatlanárak alakulását a városban. Az önkormányzatnak megvan a kellő gazdasági ereje ahhoz, hogy adott esetben nagyon komoly, akár ezer lakás építését célul tűző programot indítson el. Több tíz hektárnyi olyan terület van az önkormányzat tulajdonában, amiket az elmúlt években pontosan stratégiai okokból nem értékesítettek. A város tehát önmaga, saját beruházásban is képes piaci alapon elindítani olyan projekteket, amelyekkel megnő a kínálat, és kordában tarthatók az ingatlanárak.

– Igyekszünk arról is gondoskodni, hogy az árak csak egészséges mértékben növekedjenek – húzta alá Papp László. – Sokan elmondták a véleményüket az elmúlt napokban, egy budapesti LMP-s politikusnak például volt olyan nyilatkozata, hogy milyen rosszul járnak majd itt az egyetemisták a beruházással. Nos ennél nagyobb ostobaságot ritkán hall az ember. Én azonban azt hiszem, hogy egy városnak, amely olyan vállalatokat tud felmutatni, mint például a BMW, a Continental, a Thyssenkrupp, Krones vagy az FAG, minden területen kiemelkedő a vonzereje, ott inkább azt érdemes hangsúlyozni, hogy az egyetem vagy középiskola elvégzése után nagyon komoly karrierlehetőséget kínál város.

Komoly perspektívát tudunk adni a fiataloknak, hogy itt maradjanak, dolgozzanak és családot alapítsanak a városban.”

– Hangsúlyozom, vélhetően növekedni fognak az ingatlanárak Debrecenben, mint minden fejlődő városban, csak az nem mindegy, hogy milyen mértékben és mennyi idő alatt – ecsetelte Papp László.

Versenyeztetik a bankokat

A polgármester válaszolt arra a felvetésünkre is, hogy a BMW-gyár megvalósítása érdekében Debrecen – kormánygaranciával – 44 milliárd forint hitelt vesz fel. Kérdésünkre Papp László azt mondta: a hitelfelvétel nem fogja veszélybe sodorni Debrecen működését, a város pénzügyi stabilitása kimondottan erős, és ott van mögötte a kormánygarancia, amely egy nagyon komoly biztosíték. A város pedig nagyon jelentős fejlesztés előtt áll, és ez egy rövid lejáratú hitel, melyet Debrecen 2023-ig vissza is fizet. Papp László szerint a hitel finanszírozására képes lesz a város.

Azok az előnyök, amelyek a 20-as évektől jelennek meg helyiadó-bevételekben, foglalkoztatásszámban, lakosságszám-növekedésben, mind-mind azt fogják bizonyítani, hogy érdemes volt befektetni egy ilyen ügybe, és aztán élvezni az előnyeit – nyomatékosította a polgármester.

Megtudtuk azt is, hogy már zajlik a bankok versenyeztetése, amely eredményeként a cívisváros a legjobb ajánlatot, legjobb feltételt nyújtó bankkal fog megállapodni a hitel felvételéről. A leendő gyárterületről Papp László így nyilatkozott:

– Ki merem jelenteni, hogy Debrecen csak ezzel a területtel tudott nyerni. A város megvizsgálta a déli ipari parkot is, de ott már vannak a befektetők: ott épül a Krones gyára, a Continental gyára, a területeket megvették, az már nem egybefüggő. A BMW-gyárnak viszont egybefüggő terület kellett, kiemelkedően jó gyorsforgalmi útkapcsolattal – elevenítette fel Papp László.

Mint megtudtuk, Debrecen határában 17 ezer hektárnyi terület található, a gyárhoz pedig mintegy 400 hektárnyi szükséges. Tehát marad bőven jó minőségi mezőgazdasági terület. Ha összevetjük, hogy az érintett 400 hektárnak most milyen a jövedelmezősége, és milyen lesz a gyár felépülése után, akkor kijelenthető, hogy városi és nemzetgazdasági szempontból elképesztően nagy előrelépést és előnyt jelent a BMW, s ezt a városnak vállalnia kellett – ott, azon a helyszínen.

Természetesen azzal is számoltak, hogy ezt a területet meg kell szerezni, és erre különféle alternatívák kínálkoznak. A jelenlegi tulajdonosok közül azoknak, akik a továbbiakban is gazdálkodni szeretnének, azonos minőségű termőföldön cserelehetőséget ajánl az önkormányzat. Akik inkább eladnák a földjüket, azokét megvásárolja a város.

Hatezer új munkahely

Papp László egyértelműen visszautasítja, hogy a város külföldi munkaerőre építene ennek a gyárnak vagy bármelyik más debreceni beruházásnak a kapcsán. Debrecen gazdaságfejlesztési stratégiájának egyik lényegi eleme az oktatás. A cívisváros lakosságának több mint 30 százaléka fiatal, diák. Több mint 72 ezer fiatal tanul itt, az óvodától az egyetemig.

– 2015-ben hirdettük meg ezt a stratégiát, készülve arra, hogy Debrecen lehet célpontja egy vagy több igazán nagy befektetőnek – idézte fel Papp László. – Ennek érdekében növelni kell a debreceni diákok létszámát. Például a Debreceni Szakképzési Centrumban három év alatt több mint 20 százalékkal nőtt a tanulói létszám. Nyilvánvalóan dolgoznak majd külföldiek Debrecenben – mint ahogy most is -, de mi az oktatásra építünk. Reményeink szerint a tanulói létszám néhány év múlva elérheti a 80–100 ezret is, így még inkább ki tudjuk szolgálni a debreceni munkaerőpiac igényeit.

A versenytársakkal nem foglalkozik Debrecen. Sokkal inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy az egyes befektetői tárgyalások tapasztalatait miként tudják felhasználni. Papp Lászlónak meggyőződése: a BMW debreceni beruházása kiemelkedően nagy esély az egész régió számára. Az Európai Unió régióinak versenyképességi rangsorában a 263 régió közül az észak-alföldi eddig a 231. volt, ezt azonban Debrecen megváltoztatta, és történelmet írt.

– A BMW beruházásával együtt 2015 nyara és 2018 nyara között a Debrecenbe áramlott működőtőke nagyságrendje immár meghaladja az 500 milliárd forintot, amely több mint hatezer új munkahelyet teremt a városban. Ez átírja a mi versenyképességi paramétereinket, hiszen a világ egyik legnagyobb technológiai színvonalat képviselő, leghaladóbb autógyára költözik Debrecenbe a következő években – sorolta a polgármester.

Természetesen a cívisváros jövőbeni céljait értelmesen és racionálisan kell meghatározni. Nem lehet öncélú és irracionális a növekedés. Nagyon fontos, hogy az itt működő cégek, a debreceni kis- és középvállalatok jól érezzék magukat, és tudjanak bővülni, tovább fejlődni, több munkahelyet létrehozni. Ezekhez Debrecen igyekszik megteremteni a feltételeket, ugyanakkor – a város fejlődésének eddigi dinamikájából következtetve – a jövőben is lesz növekedés, bővülés Debrecenben. A következő évek egyik fontos kihívása lesz, hogy a debreceni kis- és középvállalatokat felkészítsük arra, hogy be tudjanak kapcsolódni az idetelepülő nagyvállalatok termelési folyamataiba.

Térségben gondolkodva

Papp László arra is kitért, hogy már zajlik a beruházás előkészítése, folynak a tárgyalások a befektetővel.

– Óriási eredmény, hogy Debrecen kivívta az üzleti világ bizalmát. Egy autógyárral egyúttal több beszállító is érkezik. Fontos azonban, hogy a régiót is megszólítsuk. Debrecen rendkívüli teljesítményt tudott felmutatni ezzel a beruházási, munkahely-teremtési eredménnyel – jelezte a városvezető –, de az nem cél, hogy a régió leszakadjon tőle. Ennek megfelelően együttműködésre törekszünk a térség és a megye településeivel is. Szeretnénk abban is segítséget nyújtani, hogy éljenek azokkal a lehetőségekkel és tapasztalatokkal, amelyeket Debrecen az elmúlt években meg tudott szerezni magának. Mi ugyanis térségben gondolkodunk. Debrecen a régió vezető városa. A következő évtizedekben Budapest mellett Debrecen lesz Magyarország új üzleti, gazdasági központja.

– Vass Attila –

BMW-gyár: Balmazújvárosból is lehetnek beszállítók Balmazújváros - Mihamarabb össze kell hangolni a beruházók munkaerő-igényét. A Debrecen határában tervezett BMW autógyár kapcsán Balmazújváros és Debrecen jövőbeni együttműködéséről szóló sajtótájékoztatón vett részt Balmazújvárosban Papp László, Debrecen polgármestere, aki kiemelte: a beruházás ... Tovább a cikkhez

Helikopterről is vizsgálódtak a BMW-sek Macs környékén Debrecen - Szinte mindenki jól fizető munkahelyeket és általános fellendülést vár az autógyártól. Ellátogattunk a leendő BMW-autógyár 400 hektáros területére, Kismacsra és Nagymacsra, ahol azt tapasztaltuk, hogy a helyi lakosokban óriási a várakozás, komoly fellendülésben reménykednek. A néhán... Tovább a cikkhez

Regionális fejlődést is hoz a BMW Debrecen - Az új autógyár gazdasági, társadalmi és kulturális fellendülést válthat ki. A BMW-gyár Debrecenbe települése mellett milyen érvek szóltak? – erre is kíváncsiak voltunk a keddi, nagy horderejű bejelentés nyomán. A Nemzeti Befektetési Ügynökség közleménye szerint az ügynökség kiemelt ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA