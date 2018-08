BMW-gyár: a műszaki képzésé a jövő

Ilyen rövid idő alatt, ilyen lényegretörő egyetemfelmérésben még nem volt részünk, mint amit a BMW szakemberi végeztek nálunk a közelmúltban. Nagyon profi analisták”

– jelentette ki Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem (DE) rektora egy szerdai sajtótájékoztatón. Úgy fogalmazott, hogy a beruházás létrejötte érdekében az iparkamara is megtette a magáét, és a város is „odatette magát”, az egyetemen pedig prioritást élveztek az ezzel kapcsolatos tárgyalások.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja hangsúlyozta, hogy a szakegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem után a második legtöbb műszaki, természettudományos, matematikai és informatikai hallgatója – több mint 8 ezer – a Debreceni Egyetemnek van.

Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy felvették a kapcsolatot a győri és a kecskeméti egyetemekkel, ahol az Audi-, illetve a Mercedes-autógyárak számára képeznek szakembereket.

Jól kihasználni a lehetőséget

Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy értékelte a BMW-autógyár építését, hogy ez nagy lehetőség Debrecennek.

Emberi kéz közvetlenül alig érinti (képünkön egy X3-as szerepel az indonéziai, jakartai üzemben) | Fotó: AFP

Elmondta, hogy bár az Eurostat adatai szerint a visegrádi országok közül az elmúlt 15 évben a külföldi működő tőke 41 százaléka Magyarországra érkezett, ezt azonban nem tudtuk jól kihasználni. Csehország, Lengyelország és Szlovákia ennek ellenére lényegesen gyorsabban fejlődött, mint mi.

Kiemelte, hogy a BMW hamarosan olyan hatalmas beruházást hoz Debrecenbe, amely nagyobb, mint az eddig ide érkezett tőke ­összessége. Azért, hogy ebből profitáljunk, a kormányzattal összefogva térségi stratégiára lenne szükség, támogatásokkal. Meg kell majd nézni, mit csináltak jól és rosszul Kecskeméten akkor, amikor odaérkezett a Mercedes – vélte Miklóssy Ferenc.

A műszaki kar előretörése

Szilvássy Zoltán azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a Debreceni Egyetemen eddig meghatározó szerepet játszó agrár-, orvos- és gyógyszerészeti tudományágak mellé valószínűleg felzárkózik a műszaki ág is. Minden bizonnyal ez utóbbi fejlődik majd a leggyorsabb ütemben az elkövetkező években.

Robotokkal

Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról is beszélt, hogy a legnagyobb internetes videómegosztó oldalon látható egy olyan kisfilm amely azt mutatja be, hogyan szerelnek össze egy autót az egyik BMW-gyárban. Eszerint a jármű úgy megy végig a futószalagon, hogy szinte az összes munkát robotok végzik. Emberi kéz csak a folyamat legvégén, akkor érinti meg a munkadarabot, amikor két kis alkatrészt munkások illesztenek be a műszerfalba. A dolgozók többnyire a gépeket szolgálják ki, ellenőrzik, vagy laptopról – időnként több ezer kilométerről – javítják a gyártó szoftverek hibáit. A debreceni üzem is ilyen világszínvonalú lesz.

OCs

