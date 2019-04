BL: Pep Guardiola bízik a játékosaiban

Pep Guardiola, a Manchester City labdarúgócsapatának menedzsere magabiztosan nyilatkozott a Tottenham Hotspur elleni Bajnokok Ligája-párharc szerdai visszavágója előtt: a spanyol szakember úgy véli, együttese bejut a legjobb négy közé, ám ennél fontosabb számára, hogy a Manchester City a következő idényben is a BL csoportkörében szerepelhet – írja az nso.hu.

Kibírja, ha kiesnek

„Ha engem kérdeznek, azt mondom, bejutunk az elődöntőbe. Most így érzem. Az első meccs után is ezt éreztem és akkor is, amikor visszanéztem a találkozót. Lehet, hogy tévedek, de úgy gondolom, bekerülünk a legjobb négy közé” – mondta Guardiola a Sky Sportsnak.

Mint ismert, a legjobb négy közé jutásért zajló párharc első mérkőzésén a manchesteri alakulat 1–0-s vereséget szenvedett a Tottenham vendégeként, így hazai pályán (kétgólos) győzelmi kényszerben lép pályára szerdán.

Guardiola szavain ugyanakkor az érződik, számára sokkal fontosabb, hogy csapata a következő idényben is a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet, mint az, hogy idén bejusson az elődöntőbe.

„Az egyetlen félelmem, hogy nem indulhatunk a BL-ben. Egy vagy két napig szomorúak lennénk, ha kiesnénk a negyeddöntőben, de aztán ismét pályára lépnénk a Premier League-ben, amelyben megvan az esélyünk a bajnoki címre, valamint döntősök vagyunk az FA-kupában. A következő szezonban pedig ismét ott leszünk a BL-ben” – tette hozzá a spanyol szakember.

A Manchester City ezen a héten nemcsak az európai porondon, hanem a bajnokságban is összecsap a Tottenhammel. A két együttes BL-találkozójára szerdán 21 órától (tv: M4 Sport), bajnoki ütközetükre pedig szombaton 13.30-tól kerül sor.

A nap másik BL-meccsét Portóban vívják a házigazdák és az angol Liverpool részvételével (21 óra, tv: Spíler 2). A visszavágó előtt a vörösök vannak jobb helyzetben, miután Keita és Firmino góljaival 2–0-ra nyert a Pool.

„Nyitott a továbbjutás kérdése, otthon lőhetünk két gólt, és akkor továbbmegyünk” – bizakodott a portói Danilo Pereira.

HBN

