BL: páholyban a hazai együttesek?

Nincs megállás a Bajnokok Ligájában, szerdán a múlt hét kedden rendezett negyeddöntő első mérkőzéseinek visszavágójára kerül sor: a spanyol Sevilla a német rekordbajnok Bayern Münchennél vizitál (20.45, tv: Sport1), míg az olasz Juventus a spanyol Real Madrid otthonában (20.45, tv: M4 Sport) próbálkozik meg a továbbjutás kivívásával. Mivel ritka módon a párharcok első felvonását mindkét esetben a vendégcsapat nyerte, így mind a Juvénak, mind a Sevillának óriási bravúrra lenne szüksége a továbbjutáshoz.

Még az edző sem bízik

Finoman szólva sincs könnyű helyzetben a torinói Öreg Hölgy, hiszen egy hete saját közönsége előtt kapott egy hármast a BL-címvédő királyiaktól. A taljánok helyzetéről mindent elmond, hogy a lefújás után Massimiliano Allegri úgy nyilatkozott, mostantól a hazai porondra kell koncentrálniuk: „A Real Madrid kivégzett minket halálosan pontos befejezéseivel, de hát nem nyerhet egy csapat négy éven belül három Bajnokok Ligáját véletlenül. Most a hazai ligára kell koncentrálnunk, aztán Madridban hozzuk a szokásos játékunkat” – kesergett Allegri, aki vagy nagyon realista, vagy ismeri a sajt, a róka és a holló meséjét.

Massimiliano Allegri | Fotó: AFP / Javier Soriano

Az olasz dolgát nem könnyíti meg, hogy argentin világsztárjuk, Paulo Dybala eltiltás miatt csak a lelátóról szurkolhat annak, hogy csapat az idény egyik legnagyobb fordítását bemutatva beverekedje magát a legjobb négy közé.

Montella állása a tét?

Mivel andalúz földön is nyerni tudott a bajor sztárcsapat, így akár legyinthetnénk is a sevillai esélyekre, persze amennyiben nem tudnánk, hogy egy körrel korábban a spanyolok a Manchester United otthonában győzedelmeskedve vívták ki a továbbjutást. A Sevilla nincs túl jó formában, a hétvégén egy sima négyest kaptak a Celta Vigotól, ami után a hírek szerint Óscar Arias sportigazgató Vincenzo Montella edző elküldését is erősen fontolóra vette, tehát elképzelhető, hogy az olasz mester állása is függhet a második mérkőzés eredményétől. A Bayern Münchennél ellenben rózsás a hangulat, a hétvégén a német együttes az Augsburg legyőzésével immár zsinórban hatodszor ünnepelhet bajnoki címet a Bundesligában. Ha Jupp Heynckes fiai saját közönségük előtt is betalálnak a spanyoloknak, abban a pillanatban nagy valószínűséggel eldöntik a továbbjutást, ám ha a Bayern úgy játszik majd, mint az első felvonás első harminc percében, komoly bajba is kerülhet.

MSZ

