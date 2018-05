BL-elődöntő: az örök város az újabb csodában reménykedik

A második elődöntőre kerül sor a Bajnokok Ligájában szerdán 20 óra 45 perckor (tv: M4 Sport, Sport1), az angol Liverpool az olasz AS Roma együtteséhez látogat. A vendégek várhatják jóval kedvezőbb helyzetből a találkozót, hiszen az odavágón 5–2-re legyőzték a bordó-sárgákat az Anfielden. Jürgen Klopp gárdája már öt góllal is vezetett, ám a rómaiak kihasználták, hogy kiengedett az ellenfél, és a végén két találatot bevittek Karius kapujába.

A Barca már tudja

Az olasz alakulat ráadásul még abban is reménykedhet, hogy újabb csodát tud tenni a BL idei kiírásában, ahogyan azt megtették egy körrel korábban az FC Barcelona ellen. Akkor a katalánok 4–1-re győztek otthonukban, ám a Stadio Olimpicóban félelmetesen futballozott a Roma és 3–0-ra nyert, ami továbbjutást ért a taljánok számára. Ugyanez az eredmény most fináléba repítené Dzekoékat.

Fotó: AFP / Filippo Monteforte

A szlovén Damir Skomina vezeti majd az összecsapást, a 41 éves játékvezető a Romának már vezetett egy meccset ebben a BL-idényben, a ­Chelsea elleni csoportmeccsük 3–3-as döntetlennel ért véget. (Korábban még egy meccsük volt Skominával: 2010-ben az Európa-ligában 3–2-re kikaptak a Panathinaikosztól.)

A tavalyi El-döntő bírója a Liverpoolnak ebben az idényben még nem vezetett mérkőzést, de korábban mind a három alkalommal kikapott az angol csapat a szlovén bíráskodása mellett – 2009-ben a Fiorentinától, 2015-ben a Besiktastól és tavaly a Villarre­altól is egy góllal.

Érdekesség, hogy az EL negyeddöntőjében a Salzburg–Lazio párharc visszavágóját is ő vezette, amelyen az osztrák csapat az idegenbeli 2–4 után otthon 4–1-re nyert, és továbbjutott a másik római gárda ellen. Az a végeredmény most a Romának is megtenné.

Veszélyes sétálgatni

A visszavágóra készülő Liverpool közleményben kérte szurkolóit, hogy semmiképp se sétálgassanak a római Olimpiai Stadion környékén, hanem a kifejezetten az angol szurkolók számára megrendelt kisbuszokkal érkezzenek meg a mérkőzésre.

A két csapat első mérkőzése előtt a Roma szurkolói Liverpoolban rátámadtak az angolokra, ami miatt őrizetbe is vettek több olasz huligánt, kettő ellen vádat emeltek.

Az angol rendőrök és a Liverpool azóta is többször hangsúlyozta, eszükbe ne jusson a szurkolóknak bosszút forralni, sőt, immár attól is óva intik a Pool-fanatikusokat, hogy egyszerűen gyalog menjenek a szálláshelyükről vagy a belvárosból a mérkőzésre.

Arra kérjük szurkolóinkat, hogy semmilyen körülmények között ne menjenek gyalog a stadionba. Használják az erre kijelölt buszokat! Akik szervezett utazás keretében mennek, azoknak a szállítását külön biztosítják”

– állt a Pool közleményében.

Fotó: AFP / Oli Scarff

A Liverpool ötezer jegyet kapott a visszavágóra. Azt is kiemelte a klub, hogy akinek nincs jegye, ne menjen Rómába, mert ott biztosan nem jut belépőhöz, csak a saját testi épségét kockáztatja.

Ami a hétvégét illeti, a Roma teljesített jobban a saját pontvadászatában. A fővárosiak hazai pályán 4–1-re kiütötték a Chievót, mégpedig úgy, hogy bő félórát emberhátrányban játszottak Jesus kiállítását követően. Ennek ellenére nem az ellenfél támadt fel kétgólos hátrányból, hanem a Roma ért el újabb két találatot, a veronaiak csak a végén tudtak szépíteni.

Viszont a Pool csak egy vérszegény 0–0-t tudott elérni otthon a kiesés elől menekülő Stoke ellen, vagyis a csodacsatár, Salah ezúttal nem szerzett gólt.

A Real várja ellenfelét

A keddi elődöntőben a Real Madrid 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán a Bayern Münchennel, így 4-3-as összesítéssel a királyi gárda a kijevi finálé egyik résztvevője.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA