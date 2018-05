BL-döntő: újabb történelmet ír-e a Real Madrid?

Szombat este kiderül, idén ki ülhet fel az európai klubfutball trónjára. A nagy kérdés, hogy a Real Madrid triplázik, ezzel begyűjtve a szerencsét hozó 13. elsőségét, vagy a Liverpool piros felét lobogózzák fel a lefújás után. A nemzetközi klubfutball két gigásza feszül egymásnak 20.45-től, hiszen együtt eddig összesen 17-szer hódították el a trófeát.

Rögösebb madridi út

A madridiak címvédőként érkeznek a kijevi fináléba, a kieséses szakaszban sorendben kiejtve a Neymar fémjelezte PSG-t, aztán a Juventust, végül a legjobb négy között pedig a Bayern Münchent. Az angolok útja ránézésre könnyebbnek tűnt, hiszen a Porto, Manchester City, Roma trióból európai szinten csak Guardiola Citye tartozik a szűk értelemben vett elithez.Az esélyekről megoszlanak a vélemények, a fogadóirodák inkább a címvédést valószínűsítik, de ehhez Jürgen Klopp legénységének is lesz pár szava.

Rutinosabb királyiak

A királyiak keretében értelemszerűen hemzsegnek a kupagyőztesek, míg a másik oldalon a 2005-ben az AC Milan ellen 3-0-ás hátrányból visszahozott, és tizenegyes párbajban megnyert legendás döntő hősei közül már senki sem tagja a mostani keretnek. Rafaz Benítez, a vörösök akkori menedzsere úgy vélekedett, a mostani Liverpool erősebb együttes az akkori BL-győztesnél, így jó esélye van arra, hogy 13 év után ismét a Mersey partjára költözzön legalább egy évre a trófea.

Világsztárokban nem lesz hiány a gyepen, mégis előzetesen a mérkőzés kulcsfigurái közé Cristiano Ronaldot és az egyiptomi Mohamed Szalahot sorolják a szakemberek. Klubjában mindkét futballista fantasztikus idényt fut, egyaránt 44 gólnál tartanak ebben a szezonban. Az angoloknál Szalahot remekül kiegészíti a brazil Roberto Firmino, és Sadio Mané, míg a Madridnál Ronaldo játékát leginkább a középpályások tudják majd támogatni. Utóbbi szerint hiába a rengeteg gól, az egyiptomit nem lehet hozzá mérni.

Szalah vagy Ronaldo?

– Az emberek szeretnek más játékosokhoz mérni, de semmi értelme összehasonlítani minket, ő teljesen más típusú futballista, mint én. Ő ballábas, én jobb. Én magas vagyok, és sokat fejelek, ő alacsonyabb. Szalahnak fantasztikus szezonja volt a BL-ben és a bajnokságban is, ám engem nem lehet összehasonlítani sem vele, sem mással – nyilatkozta Cristiano Ronaldo.

A másik oldalról természetesen megszólalt Jürgen Klopp is, aki 2013-ban a Dortmunddal már elvesztett egy Bajnokok Ligája-döntőt.

Nem Klopp a lényeg

– Nagyon fontos lenne személy szerint nekem is a győzelem, de nem kellene ezt rám kihegyezni. Én tökéletesen jelentéktelen vagyok a teljes dolog szempontjából, a személyiségemet nem változtatja meg. Vesztettem már néhány döntőt, és pontosan olyan vagyok, mintha megnyertem volna őket. És ez most is így lesz. Viszont a klub és a játékosaim miatt határtalan lenne az örömöm” – mondta a német.

Bajnokok Ligája döntő, Kijev

A Real Madrid–Liverpool FC mérkőzés szombaton 20.45-kor kezdődik a kijevi stadionban. Az összecsapás játékvezetője a szerb Milorad Mazic lesz, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

