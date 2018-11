BL: amikor a lokistáktól volt hangos az Anfield

Azt éppen elégszer hallottuk, hogy az angolok közönsége, különösen a híres Kop az egyik leghangosabb tábor a világon, hangerőben és fanatizmusban is ott vannak az élvonalban. Ahogyan az lenni szokott, a kezdősípszó előtt 42 ezer torokból felharsant a kultikus Pool-himnusz, a You’ll Never Walk Alone, libabőrössé téve mindannyiunkat.

Állták a sarat

Majd elkezdődött a meccs, és a hazaiak beszorították a magyar kiscsapatot, a kelet-európai „szegény legényeket”. Azonban a Loki állta a sarat, hősiesen küzdöttek Kiss Zoliék, és egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet.

Ahogy telt-múlt az idő, úgy némult el olykor percekre a hazai tábor. Nem úgy a debreceniek, akik szüntelen buzdításukkal olykor hazai pályát varázsoltak az Anfield Roadra!

Az eredmény 1–0-s tisztes vereség lett – az élmény pedig megfizethetetlen.

