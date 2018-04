Bízza profikra a fürdőszobáját!

A jó idő beköszöntével nemcsak szervezetünket kell feltölteni energiával, hanem a lakó környezetünket is megszépíthetjük. Mindennapjainkat a fürdőszobában kezdjük, és ott is fejezzük be. Nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat a fürdőhelyiségben, higiénikus és kényelmes legyen. Aki fürdőszoba felújításon gondolkodik, összetett feladat előtt áll, mert évtizedekre előre kell tervezni. Figyelembe kell venni a fürdőszoba mérete adta lehetőségeket, a pénztárcánkat, a stílusunkat, a technikai feltételeket. Ha időt, és energiát akarunk spórolni, akkor érdemes olyan helyen vásárolni, ahol egy helyen szinte mindent be tudunk szerezni. A Laguna Lux Fürdőszobaszalon komplex megoldást nyújt azoknak, akiknek még nincs elképzelésük, és azoknak is, akiknek már készen van az új gyönyörű fürdőszoba terve. Debrecenben a Mikepércsi út 70. szám alatt mindent megtalál, ami a fürdőszoba kialakításához, felújításához szükséges, a legújabb trendektől a minőségi, de megfizethető alapanyagokig.

Minden egy helyen

A nagy munkálatok megkezdése előtt érdemes mindent alaposan átgondolni: mire van szűkségünk, mire nem, hiszen mindenki gyönyörű, kényelmes, praktikus és tartós megoldásokat szeretne. Milyen színek domináljanak a fürdőszobában, kerámia-, kő-, vagy faburkolatot válasszunk, kerek vagy négyszögletes legyen a mosdókagyló, üveg vagy műanyag legyen a zuhanykabin, hogyan kell szigetelni, milyen a jó tükörvilágítás, összhangban lesz-e a burkolat a bútorzattal, szabadon álló-, sarok- esetleg hidromasszázs kádat vegyünk, finn vagy infra szaunát építsünk be? Ha hasonló kérdések merülnek fel, érdemes olyan szakemberekhez fordulni, akik mindenre megadják a választ. A Laguna Lux Fürdőszobaszalon szaktanácsadással, mindenre kiterjedő áruválasztékkal, látványtervezéssel, mennyiségszámítással, és még házhoz szállítással is segíti a vásárlókat.

Minőség és precíz tervezés

Egy felújítás vagy egy építkezés mindig izgalmas és új lehetőségeket teremt számunkra, hogy saját elképzeléseink szerint formáljuk meg otthonunkat. Akár a klasszikus eleganciára, akár a legmodernebb stílusra vágyunk, a Laguna Lux választéka minden termékkörben a formatervezés és minőség csúcsát képviseli. A valósághű 3D-s látványterv pedig lehetőséget biztosít arra, hogy testet öltsenek elképzeléseink, hogy könnyen ki tudjuk választani, és el tudjuk képzelni, a legapróbb részleteket is. A technikai paramétereken túl fontos szempont a design is, hiszen egy gyönyörű, modern fürdőszoba a lakásunk éke lehet. Megnézhetjük a különböző anyagok, felületek, színek által keltett hangulatot, így könnyebb eldöntenünk valóban ez volt-e az elképzelésünk. Pillanatok alatt alkalmazható minden változtatás, így nem a kivitelezés során szembesülünk a problémákkal.

A Laguna Lux Fürdőszobaszalon 20 éves szakmai tapasztalatával, egy kis átgondolással, a megfelelő termékek választásával nemcsak időt, és energiát, hanem költséget is megspórolhatunk. Mindent megtalál egy helyen, versenyképes áron, ami a fürdőszoba felújításhoz szükséges lehet!

Laguna Lux Fürdőszobaszalon – Légkondicionált bemutatóteremmel

4030 Debrecen, Mikepércsi út 70.

Telefonszám: +36 (52) 471-007, +36 (52) 520-860, +36 (30) 429-7044

debrecen.lagunalux.hu

Nyitvatartás

Hétfő – péntek: 9.00-18.00

Szombat: 9.00-13.00

Nagykereskedelmi értékesítés – Kizárólag viszonteladók részére!

4030 Debrecen, Vágóhíd u. 4/b.

Telefonszám: +36 (52) 501-510

Fax: +36 (52) 501-514

Email: info@lagunalux.hu

www.lagunalux.hu

Nyitvatartás:

Hétfő – csütörtök: 7.00-16.00

Péntek: 7.00-13.30

