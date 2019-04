Biztosan ötödik a DEAC, ha nyernek Fehérváron

A Debreceni Egyetem kosárlabdázói az elmúlt héten nagy lehetőséget szalasztottak el a PVSK otthonában, hiszen egy győzelemmel az utolsó fordulótól függetlenül kvalifikálhatták volna magukat a felsőházba. Ennek ellenére továbbra is saját kezükben a sorsuk Bognár Kristóféknak, hiszen egy székesfehérvári sikerrel biztosan ők szerzik meg az 5. helyet az alapszakasz végeztével.

Az Alba Fehérvár rendkívül hullámzó teljesítményt nyújt idén, hiszen sokáig a tabella alsó felében szerénykedtek, majd egy nagy feltámadással újra esélyük volt az első ötre is, melyet az utolsó két fordulóban mutatott összeesésükkel sikerült végleg elbukniuk, így akár az alsóházban is végezhetik. Pedig az edzőváltás és a légiós cserék után nagyon belelendültek idehaza, míg a FIBA Europe Cup sorozatban mindkét csoportkört túlélték, s kis híján sikerült a negyeddöntőben is csodát tenniük az izraeli UNET Holon ellen.

Sebzett vadként

A két együttes december végén már találkozott egymással, akkor 91–78 arányban nyert a DEAC az elmúlt évtized legjobb hangulatú debreceni kosárlabda mérkőzésén. Az Oláh Gábor utcán is nagyot játszó Jordan Heath és Lóránt Péter semlegesítése kulcskérdés a palánkok alatt, de az azóta szerződtetett világ- és Európa-bajnok Carlos Cabezas kikapcsolása is meccsdöntő lehet.

Az Alba valószínűleg sebzett vadként fog küzdeni az alsóház elkerülése miatt, de az utóbbi időben idegenben is nagyszerű játékot nyújtó debrecenieknek minden esélyük meg van, hogy saját erejükből szerezzék meg az ötödik helyet – derül ki a deacbasket.hu beharangozó cikkéből.

HBN

