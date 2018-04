Biztos vagy benne, hogy jól vezetsz?

Megoszlanak a vélemények arról, hogy mikor jelenthetjük ki azt valakiről, jó sofőr. A gépjárművezetők néha félistenként száguldoznak az utakon, legtöbbjük úgy véli, hogy általában nekik van igazuk. Sokszor az öntörvényűség győzedelmeskedik, aminek akár végzetes kimenetele is lehet.

A rossz és a jó vezetőnek megannyi ismérve van, amelyeket most szakértők bevonásával ­fogunk fejtegetni. – Rengeteg tulajdonság együttes megléte szükséges ahhoz, hogy valakiről azt mondjuk, remek sofőr.

Az első és a legfontosabb dolog a gyakorlati tapasztalat.”

Hogy számszerűsíteni is lehessen, legalább 150 ezer ­kilométer megtétele szükséges a megfelelő gyakorlati hozzáértés eléréséhez. A ­rutinosság elérése során viszont van egy sokkal fontosabb tulajdonság, amely a kvintesszenciája a jó sofőrnek, az alázatosság, és ezen erényen keresztül a tisztelet. Egy sofőr nemcsak a saját járművének, hanem a saját képességeinek, és a közlekedés többi résztvevőjének a határait is ismeri. Ha nem csak az önös érdekeit látja maga előtt, hanem odafigyel másokra is vezetés közben, akkor egy lépéssel közelebb kerülhetünk egy biztonságosabb közlekedési kultúra eléréséhez – kezdte a tájékoztatást Hajdu Kristóf, a Koroknai Autósiskola gépjárművezető-szakoktatója, aki szerint röviden szólva, egy jó sofőr tapasztalt, előzékeny és odafigyelő.

Helyzetfelismerés

A vezetés egy rendkívül összetett művelet, melynek elsajátítását követően hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mennyire sok mindenre is figyelünk oda. A járművezetés állandó koncentrációt igényel. Hiába ismert útszakaszra tévedünk, akkor is ugyanúgy vigyázni kell.

– Az emlékezetből vezetés legalább annyira veszélyes, mint ha valaki egy teljesen új útszakaszon jár, hiszen a helyzetfelismerésünk romolhat. Egyik esetben nem figyel a sofőr, mert „úgyis tudja hol a kereszteződés”, a másikban pedig annyira sok új információ éri, hogy nem tudja feldolgozni azokat. Az új információk feldolgozása során még jobban előtérbe kerül a vezető mozgáskoordinációja. Az ismeretlen útszakaszon új manőver-sorozat ­végrehajtására kényszerül az alany, és könnyen megeshet, hogy egy kanyarban úgy kell ­leolvasni egy táblát, hogy közben a feje forgatásával ne forgassa a kormányt is. A megnövekedett információhalmaz, az új ingerek pedig igazán kihozzák a sofőr valódi mentalitását. Egy stresszhelyzetben képes-e helytállni, vagy összeroppan a felelősség súlya alatt. Ezen tényezők pedig állandóan nyomon követik egy sofőr közlekedését – fűzte hozzá Hajdu Kristóf.

Tapasztalat, elővigyázatosság

A rutin és az elméleti ismeret megléte nem csak alapvető és elvárandó, hanem kötelező az állandó szinten tartása. Továbbá folyamatosan fejleszteni kell, hiszen soha nem lehetünk kellően makulátlanok az utakon. Meglepő lehet sokak számára, de egy gépjármű szüntelenül árulkodik a gazdájáról.

– Annak érdekében, hogy rájöjjünk, milyen sofőrje volt egy adott autónak, csak akkor van lehetőségünk, ha az adott típusú modellt, ugyanazzal a felszereltséggel már eredeti állapotában is vezettük. Ha valaki csak néhány autót vezetett és egymás után, esetleg felváltva két teljesen eltérő gépjárműtípusba ül be, nem fogja tudni megmondani, hogy az autó lomha-e a fordulatszám alsó, középső vagy felső tartományában. Viszont, ha valaki már régóta vezet egy adott autót, és egy ugyanolyat ki tud próbálni, könnyen észrevehet különbségeket, akár a kormányozhatóságában, úttartásában vagy az erejében. Egy-egy gépkocsin felismerhetők olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy az adott járművet inkább városban, vagy városon kívül használták. De ezen jelek felismeréséhez is kellő odafigyelés szükséges.

Az életkor és a nem mint tényező szinte abszolút nem játszik szerepet egy autó előéletében”

– mondta a szakoktató.

Az autó karbantartása

Természetesen autószerelő szemmel könnyebb megítélni azt, hogy az adott gépjárműnek a vezetője mennyire is lehet jó sofőr. Laikusként nehezebb megállapítani, hogy egy autó milyen állapotban van, esetleg milyen hibái lehetnek.

– A javítások alkalmával a jó sofőr nem csak a legminimálisabb összeget költi az autójára, hanem figyelembe veszi a beszerelt alkatrészek minőségét, emellett betartja a rendszeres karbantartásokat. A legmegfelelőbb döntés meghozatalához nem az alkatrészeket áruló kereskedő véleményét kell kikérni. Egy szerelő sokkal több tapasztalattal rendelkezik, meg tudja mondani, hogy melyik alkatrész bírja a legtovább ár-érték arányában. Sajnos többször tapasztalunk olyan kopásokat a gépkocsiban, mint például a fékbetét elkopása. Ez az elhasználódás jelentős súrlódó hanggal jár, de az ügyfél mégis azt mondja, hogy nem hallott semmilyen rendkívüli hangot az autóban. Sok esetben elkerülhető lenne a nagyobb összegű javítás, ha egy picit odafigyelne a járműben jelentkező hangokra – hívta fel a figyelmet Kalmár Sándor, a Hétvezér Autószerviz Kft. ügyvezetője.

Kopások, kopogó hangok

Számos olyan árulkodó jel lehet egy autón, amiből arra következtethetünk, hogy a járművet túlhajtották. Értelemszerűen itt nem a gépjármű karosszériájára kell gondolni, annál sokkal mélyebbre kell ásni.

– A jelek a következőek lehetnek: a motorban lévő használt olaj besűrűsödött és korommal ­telítődött. Több helyen régóta meglévő olajfolyás nyomai láthatók. A futóműben olyan mértékű kopások találhatók, melyek az utazási komfortérzetet is jelentősen csökkentik. Az autó hangos, kopogó hangot ad ki, melyből következtethetett volna a tulajdonos, hogy régen szervizbe kellett volna vinni. Kanyarodáskor a recsegő, kattogó hang a féltengely csukló kopottságára és cseréjének szükségességére utal. A műszerfalon világító hibalámpát sosem szabad figyelmen kívül hagyni, mert akár komolyabb meghibásodásra is utalhat – mondta az autószerelő.

Ellenőrizhető szervizmúlt

Célszerű az autó szakszervizben való átvizsgálása. Erre azért van szükség, mert így olyan műszeres vizsgálatokat is el lehet végezni, amit helyszíni átvizsgálás során lehetetlen.

– Többek között ilyen a fék és lengéscsillapító mérése, a futómű és az alváz alsó átvizsgálása vagy a számítógépes diagnosztika. Fontos a karos­széria állapotának vizsgálata is, illetve előző sérülések felderítése. Ez szemrevételezéssel és festékvastagságot mérő műszerrel végezhető. Amennyiben az ilyen átvizsgálásra nincs lehetőség, az autókárpitok, kormánykerék, váltógomb és pedálgumik állapota árulkodik a futott kilométerekről.

Fontos, hogy az autó ellenőrizhető ­szervizmúlttal rendelkezzen, legyen vezetett szervizkönyv, vagy ­legyenek számlák a javításokról.”

Érdemes megkérdezni az eladót, mikor volt vezérműszíj cserélve az autón. Nem csak a megtett kilométerre, hanem az eltelt időre is figyelni kell. A szíj elöregszik, és ha nem volt megfelelő intervallum szerint cserélve, elszakadhat, ezzel több százezer forintos kárt okozhat a motorban. A gumiabroncsok állapotát is célszerű ­felülvizsgálni, hiszen azok 1,6 mm alatt közúti forgalomra már nem alkalmasak – tette hozzá Kalmár Sándor.

Fontos a helyes testtartás

Manapság nem ritka az, hogy valaki a munkájából adódóan több órát utazik naponta. Ilyen esetekben felmerül a kérdés, hogyan maradjon egészséges a gerincünk autóvezetés közben.

Egy nem jól beállított vezetési pozíció nyak- és derékfájáshoz vezet. De aki hosszabb időt tölt nem megfelelő pozícióban az autóban, annál évek alatt porckorongsérv, közismert nevén gerincsérv alakulhat ki. A következőkben Mile Marianna gyógytornász oszt meg velünk néhány fontosabb tudnivalót a témával kapcsolatban. Emellett megtudhatjuk azt is, hogy mi történik akkor, ha helytelenül helyezkedünk el a gépjárműben.

– A gerincünkön álló helyzetben három természetes görbület alakult ki az evolúció során: nyaki lordózis, háti kifózis és lumbális lordózis. Ebben a hármas görbületben a porckorongok, a szalagok és az izmok eredeti helyükön vannak. Leüléskor a normál görbületek eltűnnek. A derék görbülete elsimul, a váll és a nyak előreesik, ebben a helyzetben a porckorongok túlterhelődnek.

A legfontosabb szempont, hogy megőrizzük a gerinc normál görbületeit.”

A járműben figyeljünk arra, hogy ennek megfelelően támasszuk meg a derekunkat, az autó deréktámaszát maximumra állítva, de ha kevés, szerezzünk be plusz deréktámaszt. Fontos a pedál távolsága is, mivel ha túl közel húzzuk az ülést, a térdünk beleütközik a kormányba, ami balesetveszélyes. Combunk feküdjön az ülésen végig, ha szükséges, állítsunk az ülésmagasságon. A kormánytávolság beállítása kulcsfontosságú a nyaki gerinc védelme szempontjából. Ha túl messze kerülünk a kormánytól, a váll előreesik és a fej előrehelyezett fejtartásba kerül. Ez óriási terhet jelent a nyaki porckorongokra nézve, mely néhány év elteltével akár nyaki sérvhez is vezethet. Ennek elkerülése érdekében olyan dőlésszögbe állítsuk be a háttámlát, hogy enyhén hajlított könyök mellett a váll a háttámlához érjen, fejünket ne toljuk előre. A fejtámla használata fontos az ostorcsapás sérülések kivédése szempontjából, de ha előretolja a fejünket a domború kialakítása miatt, fel-le húzással, akár a fejtámla megfordításával keressük meg a legoptimálisabb helyzetet. Fontos, hogy a fül a váll felett helyezkedjen el.

A sok ülés a porckorongok kompresszióját okozza. Aki ilyen jellegű napi tevékenységet folytat, annak érdemes megtanulnia, és otthon napi szinten végeznie az autodekompressziós tornát. Az említett mozgásformával kezelhető a már kialakult gerincsérv, emellett megelőzhetők a gerinc további degenerálódási folyamatai – hangsúlyozta a gyógytornász.

– Nagy Emese –

