Biztos a front miatt…

Dante, Mozart, Goethe, Leonardo da Vinci – ha ezeknek a nagy művészeknek a neveit halljuk, talán nem is gondolnánk, hogy más közös is volt bennük, mint a kimagasló tálentumuk, mégpedig az, hogy érzékenyek voltak a frontokra. Sőt, Goethe le is írta, hogy könnyebben tud dolgozni akkor, amikor a magasban áll a barométer. A ma leginkább a civilizációs életmód és stressz hatásaként emlegetett frontérzékenység ugyanis korántsem új keletű betegség, már Hippokratész is megfigyelte a jelenséget – mondta el érdeklődésünkre dr. Négyesi Anna természetgyógyász. Kifejtette, az ember – mint minden élőlény – része a természetnek, mellyel folyamatos kölcsönhatásban áll. A legtöbb esetben tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, de ha valakinek a szervezete legyengül, vagy esetleg valamilyen krónikus betegségben szenved, akkor ezek az alkalmazkodási mechanizmusok nem úgy működnek, mint egy egészséges szervezetnél. – Ha a belső egyensúlyunk valamilyen okból kifolyólag felborul, akkor előjönnek a vegetatív idegrendszer tünetei. Frontérzékenység esetén leginkább szubjektív, közérzeti problémák alakulnak ki, nem érezzük jól magunkat, diszkomfort érzésünk van – ismertette.

Van megoldás

Az emberek a hideg- és melegfrontokra különbözőképpen reagálnak. Általános tünet lehet az ingerlékenység, a nyugtalanság, az alvászavar, a reflexek lassulása, a koncentráló képesség csökkenése és a fejfájás.

A tünetek jellemzően a melegfront átvonulása előtt, hidegfront esetében pedig annak átvonulása után jelentkeznek néhány órával. A melegfrontnál általában a depressziós, migrénes panaszok, míg hidegfront esetén az ízületi fájdalmak és asztmás rohamok fordulnak leginkább elő”

– mondta dr. Négyesi Anna, hozzátéve, a nők valamivel érzékenyebbek a férfiaknál, 50 éves kor után pedig gyakrabban fordul elő, hogy valaki frontérzékennyé válik. Azonban akár a gyerekeknél is meg lehet tapasztalni az időjárás-változás okozta tüneteket, ők is ingerlékenyebbé válhatnak vagy csökkenhet a koncentrációs képességük.

Tápanyagdús étkezéssel

– Ha valaki tudja magáról, hogy frontérzékeny, akkor a megelőzés a legfontosabb. Mint szinte minden betegségre, erre is az egészséges, természetes életmód lehet a megfelelő válasz. Fogyasszunk teljes értékű ételeket, napi 2-3 liter folyadékot, kerüljük a kávét, a fekete teát, a gyorséttermi, ízfokozós ételeket, a túlzott sózást, a füstölt húsokat és az édességeket, valamint a nehezen emészthető, zsíros ételeket is. Együnk azonban főleg C-vitaminban gazdag gyümölcs- és zöldségféléket, illetve gondoskodjunk a magnézium beviteléről is. Utóbbit természetes formában is megtehetjük, zabpehely vagy banán formájában. A gyógynövények közül pedig a citrom- és orbáncfűtea segíthet a megelőzésben – sorolta a szakember.

Elmondta, habár nehezebben kivitelezhető, de a klímaterápia is hatásos lehet, vagyis a hidegfrontra érzékenyek menjenek tengerpartra, a melegfrontra érzékenyek pedig a magaslati helyekre, ahol hegyi levegőt lélegezhetnek be. Ezeken kívül a Bach-virágterápia, egy megfelelő talpmasszázs vagy a négyütemű jógalégzés (belégzés-szünet-kilégzés-szünet) is jó megoldás lehet a tünetek elkerülése érdekében. Négyesi Anna hangsúlyozta a mozgás fontosságát is, úgy véli, már napi félórás sétával is sokat tehetünk az egészségünkért.

Jót tesz a szabad levegő

Mit tehetünk azonban akkor, amikor már ránk tört valamilyen kínzó tünet?

– Igyunk kamillateát, mely sokat javíthat az egészségi állapotunkon. Ha zárt térben vagyunk, menjünk ki a szabad levegőre és sétáljunk egy fél órát! Az is jó megoldás lehet, ha nyitott ablaknál ledőlünk egy kicsit pihenni.

