Biztonságot jelent az élelmiszerek nyomonkövetése

A Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform országos roadshowjának adott otthont a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara csütörtökön.

Garancia a biztonságra

Laszlovszky Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszeripari Főosztályának vezetője elmondta, a nyomonkövetés nem egy új dolog, hiszen az élelmiszerjog szerint minden vállalkozásnak rendelkeznie kell egy ilyen rendszerrel.

A rendezvényen a két évvel ezelőtt indult platform munkáját, illetve azokat a modern eszközöket mutatták be, amelyek lehetővé teszik, hogy a vállalatok a nyomonkövetési rendszereiket nemzetközi szintre tudják emelni. A kitűzött cél az volt, hogy felmérjenek tipikus ellátási láncokat és kidolgozzák a megfelelő rendszereket és ajánlásokat.

-A vásárlók számára ez garantálja, hogy az élelmiszer, amit megvásárol, élelmiszeripari szempontból biztosan kifogástalan. Ezeket az információkat tovább is lehet adni a fogyasztóknak, így azok megtudhatják például, hogy a csirke hol kelt ki vagy hol nevelkedett. Erre pedig egyre nagyobb szükség van, hiszen az emberek kíváncsiak arra, hogy mi honnan származik, így ráadásul a rövidellátási láncban, a kistermelők által megtermelt élelmiszerek reneszánszászát is megindították – fogalmazta meg.

Elengedhetetlen a cégek számára

Dr. Komlósi István dékán kifejtette, a kontinenseken átívelő élelmiszerkereskedelem bizalmatlanná tette az embereket, mivel hiányolták, hogy nincs egy arc a termék mögött. A nyomonkövetés éppen ezért ma már piacszerzési és védelmi eszközzé vált. A dékán hozzátette, a GS1 Magyarország Nonprofit Kft. részt vett az egész munkafolyamatban, ráadásul partnerséget kínál az egyetemnek, így évente 80 élelmiszeres hallgatót iskoláznak be és végeznek náluk. Egy másik partnerség keretében pedig a nyomonkövetési gyakorlat példáját tudják bemutatni.

Automatizált a rendszer

Vatai Krisztina, a GS1 Magyarország képviseletében arról beszélt, hogy nem csak felméréseket és vizsgálatokat végeztek, hanem képzési anyagok létrehozásán is dolgoztak. Kifejtette, a nyomonkövetés elsősorban az élelmiszerek biztonságát garantálja, ám ennek segítségével csökkenteni lehet a hulladékot és az élelmiszerveszteséget is. Ma már egyszerűen, mobileszközök segítségével már kint a földeken rögzíteni tudják azokat az információkat, amit feltétlenül tovább kell adni. A nyomonkövetés segítségével ráadásul bizonyos termékek hamisítása is elkerülhető.

