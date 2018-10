Biztonságosabban, gyorsabban a megye keleti részén

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban országosan több mint 526 kilométernyi út teljes körű felújítását indította el. Ennek részeként újultak meg megyénkben a Vámospércs–Létavértes, Nyíradony–Nyírbéltek, valamint a Vámospércs–Nyírlugos összekötő utak is.

A program egyik elemeként Hajdú-Bihar megyében a 4904-es jelű, Nyíradony-Nyírábrány összekötő úton Nyíradony és Nyíracsád között bel- és külterületen 8,295 méter hosszban újult meg teljeskörűen a burkolat. Az átadás alkalmából tartott sajtótájékoztatón részt vette Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, Tasó László országgyűlési képviselő, dr. Nagy János, Nyíracsád község polgármestere, valamint a környező települések polgármesterei és képviselői is. A vendégeket Szoták Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója köszöntötte, majd ismertette a beruházás részleteit.

Uniós és hazai források összehangolása

A 795 millió forintos beruházásban az érintett több mint 8 kilométer hosszúságú megújult útszakaszon 3220 köbméter aszfalt dolgoztak be, kiépítették a szegélyeket, az árkokat és a padkákat, valamit felkerültek az új útburkolati jelek is. Szoták Zoltán elmondta, hogy a térségben az utóbbi években megújuló útszakaszok összes beruházási költsége több mint 2 milliárd forint volt, melyből több mint 20 kilométer útszakasz újult meg. Mindez a terület– és településfejlesztési program részeként valósult meg megyénkben. A sajtótájékoztatón dr. Nagy János, Nyíracsád község polgármestere kiemelte, hogy az útfelújítás nagymértékben elősegíti a biztonságosabb közlekedést, valamint a helyi lakosok és az útszakaszon közlekedők komfortérzetét is. Pajna Zoltán azt hangsúlyozta, hogy a hazai és uniós források együttes felhasználásával lehet igazi hatékonyságot elérni az útfelújítások terén, melyben a Nyíradonyi járás élen jár. Többek között ennek is köszönhető, hogy az országos fejlesztések mintegy 10 százaléka megyénkben valósulhat meg, így útfejlesztésre több mint 3,1 milliárd forint áll rendelkezésre Hajdú-Biharban.

Jó úton járunk

Tasó László országgyűlési képviselő beszédében többek között arról szólt: – Az elmúlt években nagyobb összeget tudtuk fordítani a térség útjainak felújítására, s már meghatároztuk azon útszakaszok körét is, melyek még felújításra várnak. A közeljövőben ennek részeként készül majd el a Vámospércset Bagamérrel összekötő út, Nyírábrányban a Budaábrányi út, valamint a Nyírábrány és Fülöp közötti szakasz felújítása is. Nekünk fontos, hogy a versenyképesség szempontjából megerősödő Hajdú-Bihar megye Debrecen vezetésével olyan helyet foglaljon el Magyarország térképén, amely egyértelművé teszi vezető szerepét. Az útfelújításoknak köszönhetően így már nemcsak jelképesen, de a valóságban is jó úton járunk. Bízom benne, hogy ez azt jelenti: lehet hosszú távú jövőt tervezni ebben a térségben is – fogalmazott a képviselő.

Átvágták a szalagot

A sajtótájékoztatón elhangzott beszédeket és tájékoztatókat követően Pajna Zoltán, Tasó László, dr. Nagy János, valamint Szoták Zoltán vágta át azt a nemzeti színű szalagot, mellyel hivatalosan is átadták az érintett útszakaszt. A szalag átvágásánál jelen voltak a környező települések polgármesterei is.

