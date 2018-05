Bizonytalan kimenetelű a hatása

A dizájner drog a kábítószer-listákon szereplő anyagokétól kissé eltérő kémiai szerkezetű szer, ideig-óráig legálisnak tekinthető, mert nem szerepel a gyakran frissített kábítószer listán. Gyakran a tiltott szerek helyettesítőjeként jelennek meg a piacon, ellenőrzés alá vonásáig jogi következmények nélkül terjeszthető. Dr. Juhász Zoltán rendőr alezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitány Bűnmegelőzési Osztályának vezetője elmondta, hogy leginkább azok fogyasztják ezen szert, akik anyagilag nem engedhetik meg maguknak a hagyományos kábítószerek alkalmankénti több ezer forintos költségét.

– A tudatmódosító szereket három kategóriába lehet sorolni. Vannak, amelyek a kábítószer egyezmény értelmében kábítószernek minősülnek (kábítószer lista). Emellett olyanokat is ismerhetünk, amelyek új pszichoaktív anyagnak bizonyulnak („C” lista). Végezetül pedig azok, amelyek az imént említettek közé nem tartoznak bele (ide sorolhatjuk a dizájner drogokat). Az utóbbiakban említett drog mindaddig legálisnak tekintendő, amíg fel nem kerülnek az új pszichoaktív anyagok közé. Ha megtörténne a besorolás, akkor onnantól kezdve súlyosabb jogkövetkezményt vonna maga után a fogyasztása, emellett még inkább az azzal való kereskedelem és forgalomba hozatala – kezdte a tájékoztatást a rendőr alezredes.

Szenvedélykeltés

Az egészségre gyakorolt hatása nagyon bizonytalan kimenetelű, ami nem függ a büntetőjogi felelősségre vonástól. Vagyis a fogyasztása akkor is veszélyes lehet az életre, ha az még nem került fel azon szerek közé, amelyek büntetőjogilag értékelhetőek. – A rendőrségi eljárás is attól függ, hogy az említett kategóriák közül melyikről van szó. Kábítószer esetében a birtokló, a fogyasztó és a terjesztő is bűncselekményt követ el, így a cselekményük büntetőeljárást von maga után. Az új pszichoaktív anyag birtoklóját szabálysértési eljárás, míg terjesztőjét büntetőeljárás alá vonja a rendőrség. Az előző két kategóriába nem tartozó tudatmódosító szer estében, legfeljebb kóros szenvedélykeltés bűncselekmény miatt indulhat eljárás az ellen a 18. életévét betöltött személy ellen, aki 18. életévét be nem töltött személyt kábítószernek nem minősülő anyag, vagy szer fogyasztására rábír, vagy rábírni törekszik – fűzte hozzá Juhász Zoltán.

Szakértői megállapítás

Az, hogy egy anyag, vagy szer minek minősül, milyen, illetve mennyi hatóanyagot tartalmaz, azt már szakértő állapítja meg vérből, vizeletből, anyagmaradványból.

– A szakértői megállapításnak döntő szerepe van abban, hogy a rendőrség milyen eljárást indít a cselekménnyel kapcsolatban. Ha egy feltehetően bódult állapot miatt rosszul lévő személy kerül a rendőrség látókörébe, akkor az élete, testi épsége védelmében – biztonsági intézkedésként – egészségügyi intézménybe szállítja – mondta a rendőr alezredes.

NE

