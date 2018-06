Bizonytalan, hogy jár-e kártérítés a pórul járt utasoknak

A vonatkozó európai uniós rendelet értelmében a késés miatt a repülőtéren rekedt utasok ellátásáról az utassal szerződött légitársaságnak kell gondoskodni. Több órás várakozás esetén ennek a cégnek kötelessége nekik ételt, italt, adott esetben szállást biztosítani, sőt kártérítés is megilletné őket. A törökországi antalyai repülőtérről a debreceni légikikötőbe tartó gép esetében ennek összege személyenként 250 euró lenne, melyet az indulási és a célállomás közötti távolság alapján számolnak ki. Amennyiben most az utasok közül valaki szállodát vett a várakozás idején igénybe és arról kért számlát, azt benyújthatja a légitársaságnak.

Minek minősíthető?

A repülős vállalkozás akkor mentesül a fent vázoltak alól, ha bizonyítani tudja, hogy olyan rendkívüli körülmények (például nagy vihar, vulkánkitörés, madárrajok) okozták a késést, amit nem látott előre. A technikai, műszaki problémák az Európai Bíróság több ítélete szerint ugyanakkor nem minősülnek rendkívüli körülménynek. Az általunk megkérdezett jogászok nem értettek egyet abban, hogy ez az eset minek számít.

Lenne jogi segítség

A szakértők ugyanakkor egybehangzóan azt javasolják, hogy a pórul járt utasok kártérítési igényükkel most forduljanak a légitársasághoz. Amennyiben nem sikerülne velük megegyezni, az antalyai repülőteret is megkereshetik. Amennyiben ott sem boldogulnak, az Európai Fogyasztói Központ nevű szervezet jogászai segíthetnek az ügyintézésben. Végső esetben bíróságra is lehet menni.

Bocsánatot kér a légitársaság

Vladimira Dufkova, a Travel Service Airlines vállalati és marketing szóvivője a cég nevében elnézést kért azoktól akik június 24-én gépükkel Antalyából Debrecenbe repültek volna. Megerősítette azt az információnkat, hogy nem sokkal a felszállás után a pilótafülke üvege megrepedt, emiatt döntött a kapitány az Antalyába való visszatérés mellett. Ez szerinte technikai probléma volt.

A légitársaság szóvivője szerint bár a szerelők intenzíven dolgoztak a probléma megoldásán, a cserealkatrész behelyezése az eredetileg tervezettnél több időt vett igénybe. A Travel Service Airlines ezalatt, – a vonatkozó EU-s rendeletnek megfelelően – frissítőket biztosított az összes utasnak.

Vladimira Dufkova hangsúlyozta, hogy az utasok és a személyzet biztonsága az első az ilyen veszélyhelyzetek esetén.

