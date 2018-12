Bizonyítani akarja, hogy joggal szerződtették le

Pár napja jelent meg a debreceniek hivatalos honlapján, hogy a klub profi szerződést kötött a tizenhat éves labdarúgóval, Baráth Péterrel. Az ifjú labdarúgó 2016-ban került a Loki utánpótlásképző központjába, korábban Gyulaházán és Kisvárdán játszott.

Próbajátékra hívták

– Gyulaházán kezdtem el focizni, itt élek a szüleimmel és a testvéreimmel – kezdte a beszélgetést a játékos. – 2008 és 2014 között ott futballoztam, majd elkerültem Kisvárdára. A várdai csapatban játszottam egy mérkőzést Balmazújvároson, és ott szúrt ki magának Gyarmati András edző. Elhívott próbajátékra, és ezt követően jöttem a DLA-ra. Nagyon jól érzem magam itt, jó a társaság és megfelelőek a körülmények ahhoz, hogy fejlődni tudjanak a labdarúgók – fogalmazott Baráth.

A középpályás októberben benne volt az U17-es válogatottban, amely részt vett a hazai rendezésű Európa-bajnoki selejtezőtornán. Péter mind a három meccsen, Románia, Litvánia és Szerbia ellen is szerepet kapott. Az utolsó, mindent eldöntő mérkőzésen éppen ő szerezte a győztes gólt, és a nemzeti csapat bejutott az elitkörbe. S hogy mit adott számára a válogatottbeli szereplés?

– Minden téren sokat tanultam, elsősorban mentálisan, akaraterőben, és a gyorsabb tempóból is ízelítőt kaptam. Számítottam rá, hogy nyerünk, de az, hogy az én gólommal, az a legmerészebb álmaiban sem szerepelt. Természetesen határtalan boldogsággal töltött el az a találat, és persze a továbbjutás – mondta Baráth.

A 2002. február 21-én született sportolót a jövőbeni terveiről is faggattuk. – Jó lenne az előttünk álló esztendőben bebizonyítani, hogy nem érdemtelenül kaptam profi szerződést. Remélem, idővel egyre több edzésre is „felvisznek” az első kerethez, és talán mérkőzésen is szerepet kaphatok. A Loki vezetőedzőjével, Herczeg Andrással beszéltem a kontraktus aláírásakor. Azt mondta, hogy nyugodtan szignózzam csak a szerződést, a szakmai stáb bízik benne, hogy idővel a segítségére lehetek az együttesnek.

TN

