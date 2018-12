Bizarr divatszélsőségek, amik nem csak első ránézésre tűnnek szokatlannak

1. Fogfeketítés

Fotó: Wikipedia

Azt mindannyian tudjuk, hogy a cukor komolyan árthat fogainknak. A 18. században csak a vagyonos családok engedhették meg maguknak a cukrot és a cukrot tartalmazó termékeket, mint például a lekvár és a cukorka. Ezért voltak, akik csak azért kezdték el szándékosan befeketíteni saját fogaikat, hogy társaik azt higgyék, annyira gazdagok, hogy azok a rengeteg cukortól romlottak meg.

2. Bordaeltávolítás a karcsúbb derékért

Illusztráció: Pixabay

A női darázsderék mindig is vonzónak számított: a viktoriánus korban élő hölgyek például fűzőkkel érték el azt, hogy derekuk a kívánt méretű legyen. Voltak viszont, akik itt nem álltak meg, és extrémebb megoldáshoz, méghozzá a bordaeltávolításhoz folyamodtak.

3. Merev gallér

Fotó: Charlie Huang / Wikimedia Commons

Köztudott, hogy nem csak a nők őrülnek meg a divatért. A 19. század végén élő férfiak inggallérjai magasak voltak és merevek, ezt a divattrendet pedig minden úriembernek be kellett tartania. Elsőre talán nem tűnik túl kényelmetlennek, de egyes jelentések szerint voltak, akik megfulladtak tőle.

4. Fura hajviseletek

Fotó: AFP

Amikor visszatekintünk mondjuk a ’70-es vagy a ’80-as évek hajtrendjeire, sokszor magunk is meglepődünk, mi minden számított akkoriban divatosnak. Viszont tegyük hozzá, az 50-60 év múlva élőknek is valószínűleg ugyanez fog eszébe jutni a mai kor frizuráiról. Elvégre a divat az divat.

5. Lótuszláb

Fotó: Roland Belgrave Vintage Photography / Wikipedia

A lábkötözés története Kínában a 10. században kezdődött, amikor Li Yu császár megkérte táncosát, Yao Niangot, hogy formáljon holdalakot lábfejeiből, és a lábujjhegyén táncoljon. A császárnak annyira tetszett a végeredmény, hogy nemsokára a többi táncos is használni kezdte a módszert, mivel fel szerették volna kelteni az uralkodó figyelmét. A lábkötözés végül olyan népszerű lett az országban, hogy a 19. századra már a nők 40-50 százaléka alkalmazta, ha pedig a statisztikát csak a felső társadalmi osztályban vizsgáljuk, az arány közel volt a 100 százalékhoz.

A szokás annyira fontossá vált, hogy a természetes lábú lányokat kinézték, és nagyon kevés esélyük volt arra, hogy megházasodjanak. A legkitartóbb menyasszonyoknak alig 8 centiméternyi hosszúságú volt a lábfejük, a 10 centiméteres hossz még elfogadható eredmény volt, de a 12-13 centiméter már igazi katasztrófának számított.

6. Krokodilürülék-fürdő

Fotó: National Library of Medicine / Wikimedia Commons

Sokan szentül hiszik, hogy a sárpakolás jótékony, nyugtató hatással van a bőrre, az ízületekre és az izmokra, de az ókori görögök és a rómaiak nem érték be ennyivel. Úgy vélték, hogy az állati végtermék jó az öregedés ellen, a legnépszerűbb kezelésnek így a krokodilürülék és sár meleg keverékékében való megmártózás számított. Elég undorító, de legalább nem lehet belehalni – a most következő fortéllyal ellentétben.

7. Radioaktív kozmetikumok

Fotó: Rama / Wikimedia Commons

Miután Marie és Pierre Curie felfedezte a rádiumot, a világot elárasztották a radioaktív anyagok: kereskedtek ilyen kozmetikumokkal, tisztítószerekkel, krémekkel, rúzsokkal, de még fogkrémmel is. A termékek “sugárzó” bőrt, ragyogó arcot és öregedésgátló hatást ígértek vevőiknek. Akár még ironikusan is hangozhatna mindez, ha nem ismernénk a következményeket.

8. Vizelet, mint fogfehérítő

Fotó: SuSanA Secretariat / Wikipedia

Az ókori fogorvosok meg voltak győződve arról, hogy a vizeletnek mágikus fogfehérítő hatása van. A vizeletet fogkrémként és szájvízként is használták egészen a 18. századig, és úgy tűnik, nem teljesen alaptalanul: a benne lévő ammónia ugyanis közismert tisztítószer. De attól az elv még mindig undorító.

9. Belladonna-növény

Fotó: H. Zell / Wikimedia Commons

A “belladonna” szó olaszul “gyönyörű hölgyet” jelent. Ezt a rendkívül mérgező növényt korábban szemcseppként is használták: kitágította a pupillát, ami kifejezetten vonzónak számított. Később a tudósok megállapították, hogy ez a hatás a szemizmokban található idegvégződések blokkolása miatt következett be, a túl gyakori használat pedig akár vakságot is okozhatott.

10. Szépségpöttyök

Forrás: Gilles Edmé Petit

Ezeket a foltokat eredetileg a sebek és egyéb bőrhibák elfedésére használták, de aztán valahogy divattrend lett belőle. A 18. századra már szinte nélkülözhetetlen szépségkellékké vált, emellett pedig a vagyonosságot szimbolizálta. Szövetből készült, és különböző formákban is gyártották: volt szívecske és csillag alakú, de lehetett akár nonfiguratív is.

Forrás: Bright Side

